Brasileirão: onde vai passar Goiás x Santos ao vivo e qual horário (15/05)

Confira o horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / Ivan Storti/Santos FC

O confronto entre Goiás e Santos encerra a sexta rodada da Série A do Brasileirão neste domingo, 15 de maio de 2022, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Para confirmar todas as informações de onde vai passar Goiás x Santos ao vivo, veja no texto a seguir.

Onde vai passar Goiás x Santos ao vivo hoje?

O jogo do Goiás x Santos hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Campeonato Brasileiro neste domingo. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Você também pode assistir o jogo de maneira online através do aplicativo Premiere para celular, tablets, computadores e até mesmo na smart TV. Basta sintonizar o aplicativo ou até mesmo do Globo Play, se for assinante.

Informações do jogo Goiás x Santos hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Goiás x Santos hoje:

Henrique Lordelo foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Danilo, Caetano, Reynaldo, Sidimar, Jackson; Elvis, Dada, Apodi, Auremir; Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

O time santista não tem novas baixas no plantel.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Velasquez, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernandez, Ricardo Goulart, Vinicius; Marcos Leonardo, Jhojan e Léo. Técnico: Fabia Bustos

Goiás e Santos no Brasileirão

O time do Goiás conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na última rodada. Agora, ocupando a 16ª posição com 5 pontos, quer garantir os três pontos neste domingo para subir na classificação e assim se manter fora da zona de rebaixamento, onde chegou a ficar durante o começo da temporada.

Do outro lado, o Santos permanece na vice-liderança com 10 pontos, ou seja, precisa da vitória neste domingo para se manter na posição e quem sabe tomar a ponta da classificação do Timão nas próximas rodadas, aproveitando cada tropeço do rival paulista. Ao todo, o elenco santista marcou três vitórias, um empate e uma derrota.

Goiás x Santos último jogo

O último jogo entre Goiás e Santos aconteceu em 24 de janeiro de 2021, pela temporada passada, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Jogando na Vila Belmiro, o Santos levou a melhor por 4 a 3, com gols de Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho. Já Rafael Moura, David Duarte e Fernandão descontaram.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.