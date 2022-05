Brasileirão Série B: onde assistir CSA x Criciúma ao vivo e horário hoje

Nesta quarta-feira, CSA e Criciúma disputam em partida atrasada da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir CSA x Criciúma ao vivo hoje.

Onde assistir CSA x Criciúma ao vivo?

A partida entre CSA e Criciúma hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal SporTV exibe o duelo da Série B do Brasileirão nesta quarta para todos os estados do Brasil. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Você também pode acompanhar no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, responsável por exibir todos os confrontos do Brasileirão aos assinantes. A plataforma também está disponível pelo site em diferentes valores.

Data: 04/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati

Onde assistir: SporTV e Premiere

CSA e Criciúma no Brasileirão Série B

O CSA conseguiu a sua primeira vitória no último fim de semana ao vencer o Sport em casa. Agora, busca o segundo triunfo seguido para chegar até a parte de cima da classificação e brigar fortemente pelo acesso. Ocupando a 15ª posição com 5 pontos, o elenco alagoano contabiliza uma vitória, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Criciúma vem na 13ª posição com 5 pontos, ou seja tem o mesmo número de pontos que o seu adversário no jogo de hoje. Para levar os três pontos para casa, promete escalar os titulares do seu plantel mesmo fora de casa e mostrar o bom lado ofensivo nos gramados, ficando ainda mais perto do G4 da competição.

Escalações de CSA x Criciúma:

Provável escalação de CSA: Marcelo Carne; Igor, Lucão, Werley, Diego Renan; Yann, Geovane, Gabriel; Dalberto, Bruno Mezenga e Osvaldo. Técnico: Mozart

Provável escalação de Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Rodrigo Fagundes, Zé Marcos, Hermes; Léo Costa, Baptista, Bilú, Gabriel; Mateus e Negueba. Técnico: Claudio Tencati.

Últimos jogos de CSA x Criciúma

CSA 3 x 0 Criciúma (Série B)

Criciúma 1 x 3 CSA (Série B)

CSA 1 x 2 Criciúma (Brasileirão

Confira como foi o último jogo entre os times.