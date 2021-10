Brasileirão Série C 2021: 3 times podem garantir acesso antecipado

O Brasileirão da Série C 2021 realiza a partir de sábado, 30, e no domingo, 31, os jogos da quinta e penúltima rodada do quadrangular final. São oito clubes em disputa pelas quatro vagas à próxima segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, três equipes já podem garantir o acesso antecipado.

Brasileirão Série C: quais clubes podem garantir acesso antecipado?

A equipe do Grupo C, Ituano, e os clubes do Grupo D, Tombense e Novorizontino, já podem garantir o acesso de forma antecipada do Brasileirão da Série C à B. O Galo de Itu e a equipe mineira dependem apenas de si. Já o time de Novo Horizonte precisa vencer e de uma combinação de resultados. Veja os cenários do Brasileirão:

Ituano: O time do interior paulista lidera o Grupo C com nove pontos e precisa apenas de uma vitória simples diante do Criciúma para conquistar sua classificação antecipada. O empate também garante o Galo na próxima segunda divisão, mas para isso, o Botafogo-PB não pode vencer o Paysandu na outra partida da chave.

Tombense: A Tombense lidera o Grupo D com sete pontos. O clube se garante na Série B com um triunfo simples na próxima partida, diante do Manaus. O clube mineiro também consegue o acesso em caso de empate, mas neste cenário as equipes do Novorizontino e Ypiranga-RS precisam empatar no outro jogo do Brasileirão Série C.

Novorizontino: Por fim, a equipe do Novorizontino, segunda colocada no Grupo D com sete pontos, também pode avançar de forma antecipada, mas depende da Tombense. Além de vencer seu jogo diante do Ypiranga-RS, a equipe paulista precisa que o Gavião-Carcará vença o Manaus. Dessa forma, a equipe do Tigre não seria mais alcançada na tabela.

Veja as chances de acesso das equipes:

O Ituano tem sua vaga do Brasileirão da Série C 2021 à Série B 2022 praticamente decretada. O clube possui 98,7% de conseguir o acesso. Já a Tombense aparece logo atrás com 82,1%. Em terceiro está o Novorizontino com 72,6% e na quarta posição está o Botafogo-PB com 48,5%. Os dados são do site Chance de Gol, do doutor em estatística pela Universidade de São Paulo (USP), Marcelo Leme de Arruda.

Ituano: 98,7% – 9 pontos Tombense: 82,1% – 7 pontos Novorizontino: 72,6% – 6 pontos Botafogo-PB: 48,5% – 5 pontos Criciúma: 47,8% – 5 pontos Manaus: 40,9% – 6 pontos Paysandu: 4,9% – 2 pontos Ypiranga-RS: 4,4% – 2 pontos

Como está a classificação do Brasileirão Série C 2021?

A terceira divisão do futebol brasileiro está em seu quadrangular final. Nesta etapa, oito equipes são divididas em dois grupos de quatro clubes, sendo que os dois primeiros de cada chave garantem o acesso à Série B do próximo ano. Os líderes fazem a final do Brasileirão Série C 2021.

Veja abaixo a classificação:

Grupo C

Ituano – 9 pontos Criciúma – 5 pontos Botafogo-PB – 5 pontos Paysandu – 2 pontos

Grupo D

Tombense – 7 pontos Novorizontino – 6 pontos Manaus – 6 pontos Ypiranga – 2 pontos

Quando será a próxima rodada da Série C?

Os oito clubes do Brasileirão Série C 2021 iniciam a 5ª e última rodada neste sábado, 30. Serão dois jogos no dia de abertura e outras duas partidas no domingo, 31. Após a conclusão da rodada, irão restar somente mais uma para o fim do quadrangular final do campeonato.

Sábado, 30 de outubro

Manaus x Tombense- 17h, no Arena Amazônia

Ypiranga-RS x Novorizontino – 19h, Estádio Colosso da Lagoa

Domingo, 31 de outubro

Criciúma x Ituano – 16h, Estádio Heriberto Hülse

Botafogo-PB x Paysandu – 18h, Estádio Almeidão