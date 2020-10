Campeonato Brasileiro: Inter e Flamengo fazem duelo de líder e vice

Rodada que começou na quarta-feira (21) com a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Vasco, tem continuação neste final de semana, com duelos diretos pela liderança e G-4.

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima dos jogos de ida, continua neste final de semana. Logo depois da vitória do Corinthians diante do Vasco por 2 a 1, na quarta-feira (21), jogo que abriu a rodada, mais três confrontos serão realizados neste sábado (24) e quatro amanhã (25).

Campeonato Brasileiro no fim de semana (24 e 25/10)

O destaque do final de semana fica por conta do duelo entre líder e vice do Campeonato Brasileiro. Internacional e Flamengo se enfrentam no domingo, às 18h15, no Estádio Beira-Rio, e quem vencer pode se isolar na liderança da competição.

Atualmente, Colorados e Rubro-negros possuem a mesma pontuação: 34 pontos. Mas, com 15 de saldo de gol, os gaúchos ficam na primeira posição, contra 11 dos cariocas. Outro jogo de destaque da rodada do Campeonato Brasileiro, e que vale seis pontos, é a partida entre Fluminense e Santos que brigam direto pelo G-4.

A equipe do Peixe é a quinta colocada da competição com 27 pontos. No entanto, o Tricolor Carioca vem logo atrás no sexto lugar, com 26 tentos somados.

Quem vencer o duelo entra no G-4, visto que o São Paulo FC, atualmente o quarto colocado, não joga na rodada pois enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), em partida válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Morumbi, às 20h30. Partida de ida na Arena Castelão ficou em 3 a 3.

O time da Baixada Santista leva vantagem sobre o Flu, para entrar no G-4. Embora jogue fora de casa, se o time de Cuca empatar o duelo, já fica entre os quatro primeiros do campeonato, porque atualmente possui a mesma pontuação do Tricolor Paulista.

Confira os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco 1 x 2 Corinthians – jogo aconteceu na quarta (21)

Bragantino x Goiás – 24/10 às 17h00

Ceará x Coritiba x 24/10 às 19h00

Atlético MG x Sport – 24/10 às 21h00

Fluminense x Santos – 25/10 às 16h00

Atlético GO x Palmeiras – 25/10 às 16h00

Internacional x Flamengo – 25/10 às 18h15

Athletico PR x Grêmio – 25/10 às 18h15

Jogos adiados

Duas partidas da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro foram adiadas, visto que São Paulo e Fortaleza jogam pela Copa do Brasil, no final de semana.

Os paulistas enfrentariam o Botafogo, no Morumbi, no entanto a partida foi adiada e não tem previsão ainda de quando ocorrer.

Já o Fortaleza pegaria o Bahia, mas fora de casa. Entretanto, o duelo também não tem data.