Chapecoense x Ponte Preta (21/1): onde assistir ao vivo e escalações

Chapecoense e Ponte Preta fecham a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marcada para esta quinta-feira (21), às 17h45, na Arena Condá, pode deixar os donos da casa na liderança, em caso de vitória. Isso porque o até então líder América-MG, empatou na última rodada com o Brasil de Pelotas, e chegou aos 69 pontos. Com 67, caso consiga o triunfo, a Chape então passaria em um ponto o Coelho.

Onde assistir Chapecoense x Ponte Preta?

A partida entre Chapecoense e Ponte Preta não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Chapecoense: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Luiz Otávio e Roberto (Alan Ruschel); Willian Oliveira, Ronei e Denner; Paulinho Moccelin, Mike e Anselmo Ramon.

Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Yuri; Dawhan, Vinícius Zanocelo, Camilo e Luan Dias; Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Jogos da 36ª rodada da Série B

Brasil de Pelotas 0 X 0 América-MG

Avaí 5 x 2 Juventude

CRB 5 x 1 Figueirense

Botafogo 1 x 3 CSA

Confiança 0 x 1 Sampaio Corrêa

Paraná 0 x 1 Cuiabá

Jogos de quarta – 20/1

Guarani 1 x 2 Vitória

Náutico 1 x 0 Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Jogo de quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como Chapecoense e Ponte Preta chegam para o jogo?

Vindo de empate na última rodada, os catarinenses podem assumir a liderança, em caso de vitória. Isso porque o América-MG, até então primeiro colocado, empatou na abertura da rodada com o Brasil de Pelotas. Atualmente a diferença de pontos entre as equipes é de dois pontos, então se conseguir o triunfo, a Chape assume a liderança, com um ponto de vantagem para o Coelho.

Já a Ponte Preta ainda sonha com o acesso à primeira divisão, mas as chances são remotas. Em oitavo lugar, com 51 pontos, a Macaca está a cinco pontos do CSA, quarto colocado. Uma vitória no entanto deixa o time de Campinas na sexta posição, a dois pontos dos alagoanos. No entanto, uma derrota, praticamente tira as chances do clube de conseguir o acesso.