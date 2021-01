Cuiabá vence Paraná e fica a um empate do acesso à Série A

O Cuiabá venceu o Paraná, por 2 a 0, nesta terça (19), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e está muito próximo de ser a terceira equipe garantida na Série A. América-MG e Chapecoense garantiram o acesso na rodada passada.

A equipe mato-grossense poderia ter garantindo a classificação na Série A, nesta terça. No entanto, para isso, além de ganhar o confronto, precisava torcer para que CSA e Juventude não vencessem seus jogos. Os gaúchos perderam para o Avaí, por 5 a 2, mas os alagoanos venceram o Botafogo por 3 a 1, e adiou o sonho do acesso cuiabano.

Cuiabá vence e se aproxima da Série A

Jogando no Estádio Durival Britto, os visitantes dominaram o confronto, e venceram então por 2 a 0. Com um gol em cada tempo, o Dourado chegou aos 61 pontos, mas faltando apenas duas rodadas para o término da competição, precisam apenas de um empate para subir.

O meia Elvis abriu o marcador da partida, logo aos 15 minutos da etapa inicial. Lucas Ramon ficou com sobra da defesa, e cruzou na medida para o camisa 10, de peixinho, deslocar o goleiro Renan, e inaugurar o marcador.

Na segunda etapa, o atacante Yago fechou a conta dos mato-grossenses. O volante Matheus Barbosa enfiou a bola nas costas da defesa do Paraná, e o camisa 19, que entrou no lugar de Marcinho, deu um toque por cima, saída de Renan, para ampliar o placar e decretar a vitória cuiabana.

⏱50 " 2 T – ACABOU! PAR 0-2 CUI Elvis e Yago marcaram, Dourado mantém a 3ª colocação na Série B e abre 6 pontos de vantagem para o 5º colocado. Na próxima rodada, a penúltima do campeonato, o Auriverde recebe o Sampaio Corrêa, na Arena Pantanal. pic.twitter.com/HYWM7itA5t — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) January 20, 2021

Próxima rodada

O Dourado volta a campo nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Arena Pantanal. Jogando em casa, o Cuiabá precisa apenas de um empate contra o Sampaio Corrêa, para garantir o acesso à Série A.

Por outro lado, o Paraná corre sérios riscos na parte de baixo da tabela. Em 18º, com 36 pontos, a equipe pode cair, pela primeira vez, à Série C. Para tentar fugir do rebaixamento, o clube não depende apenas de si. Precisa vencer os dois próximos jogos, e torcer por tropeços de Vitória, Náutico e Figueirense.