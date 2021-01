Corinthians x Palmeiras: quem é freguês de quem no clássico paulista?

Todo torcedor sabe que a rivalidade entre Corinthians x Palmeiras é a maior no estado de São Paulo, além de figurar entre as principais em todo o Brasil. Contudo, o clássico paulista representa não apenas uma disputa em campo entre dois times do mesmo estado, mas também possui muita história. Então, confira os números e saiba quem é freguês de quem nesta disputa.

Números e retrospecto no clássico paulista

Ao todo, são 377 jogos disputados, contabilizando desde 1917, quando se enfrentaram pela primeira vez na história. Na época o Palmeiras, ainda com o nome de Palestra Itália, venceu o Corinthians por 3 a 0 pelo Paulistão.

O Palmeiras é o maior vencedor do Derby. Dessa maneira, possui 133 vitórias com 114 empates. Já o Corinthians venceu 130 jogos, segundo dados do site oficial do Palmeiras.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No quesito gols, são 531 marcados pelo time verde contra 487 do alvinegro.

Palmeiras goleia o Corinthians

Na última segunda-feira (18) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou o rival alvinegro por 4 a 0 em casa, no Allianz Parque. Esta é a última disputa entre os dois times no histórico de confrontos.

Com dois gols de Luiz Adriano e dois de Raphael Veiga, o alviverde manteve a supremacia que possui diante o rival paulista, além de vencer pela primeira vez desde 2004 com quatro gols de diferença.

Quando é o próximo clássico entre Corinthians x Palmeiras?

Ademais, o próximo confronto entre ambos está marcado para acontecer no dia 7 de março deste ano, no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021. O jogo será na Neo Química Arena, a casa do Corinthians. O horário da partida, entretanto, ainda não está confirmado pela Federação Paulista de Futebol.

Então, espera-se que seja uma disputa inegavelmente pegada e complicada para ambos os clubes, tanto dentro quanto fora de campo, tendo os torcedores com os nervos à flor da pele. Quanto a presença de público nos estádios, a Federação e a CBF ainda não decidiram a respeito, já que mesmo com a chegada da vacina, a pandemia do coronavírus continua no Brasil.

+ Confira a tabela de jogos da primeira fase pelo Paulistão 2021