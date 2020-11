Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 22ª rodada

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro realizada no fim de semana trouxe resultados inesperados alterando totalmente a tabela. Ademais, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Depois de uma derrota e empate, o Flamengo voltou a vencer no campeonato. Dessa forma, contra o Coritiba. Assim, a equipe carioca assume a vice-liderança, com trinta e nove pontos, a mesma do líder Atlético-MG. São Paulo e Internacional tropeçaram, ocupando, respectivamente, a terceira e quarta posição.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Flamengo garantiu a vitória contra o Coritiba no último sábado (21), por 3 a 1, no Maracanã. Com o comando de Rogério Ceni, o time carioca mostrou uma atuação inegavelmente boa e agora está em segundo lugar, com trinta e nove pontos.

Mas para o Santos, não foi uma boa noite, já que perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR. Com esse resultado, contudo, o Peixe desce para o 7º lugar, com trinta e quatro.

Outro paulista que também se complicou na noite de sábado foi o Palmeiras, ao perder por 1 a 0 para o Goiás. Com gol no finalzinho do jogo, o placar fez com que o alviverde torna-se o novo dono do 6º lugar, com trinta e quatro pontos.

Para o São Paulo, que abriu o domingo de futebol, a rodada não foi tão ruim assim. Em 1 a 1 contra o Vasco, os clubes somaram apenas um ponto cada. O tricolor agora está em terceiro lugar, com trinta e sete pontos, mas com dois jogos a menos.

O líder Atlético-MG também tropeçou. Contra o Ceará, empate por 2 a 2, salvo por Keno que, de pênalti, deixou tudo igual. Assim, segue em primeiro lugar, com trinta e nove pontos.

A troca de técnico parece não ter surtido efeito no Internacional, visto que esta é a segunda derrota da equipe no comando de Abel Braga. Desta vez, 2 a 1 para o Fluminense. Com isso, o gaúcho segue em 4º, com trinta e seis.

Na Neo Química Arena, entre Corinthians e Grêmio, empate sem gols. Em 14º, o Timão agora possui vinte e seis pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Atlético-MG – 39 pontos

2 Flamengo– 39 pontos

3 São Paulo – 37 pontos

4 Internacional– 36 pontos

5 Fluminense – 35 pontos

6 Palmeiras – 34 pontos

7 Santos – 34 pontos

8 Grêmio – 34 pontos

9 Athletico-PR – 28 pontos

10 Bahia – 28 pontos

11 Fortaleza – 28 pontos

12 Atlético Goianiense – 27 pontos

13 Bragantino – 26 pontos

14 Corinthians – 26 pontos

15 Sport – 25 pontos

16 Ceará – 25 pontos

17 Vasco – 24 pontos

18 Coritiba– 20 pontos

19 Botafogo – 20 pontos

20 Goiás – 15 pontos

Jogos da 23ª rodada do Brasileirão

A rodada terá um formato diferente desta vez. Os jogos começam na quarta-feira (25), seguindo pela quinta e sábado, terminando apenas na segunda-feira (30). Grêmio e Flamengo não jogam porque participam das oitavas da Libertadores.

No domingo, as partidas não acontecem devido ao segundo turno das eleições municipais. Ademais, veja os horários.

Quarta-feira:

Atlético-MG x Botafogo – 21h30

Coritiba x Corinthians – 21h30

Quinta-feira:

Fortaleza x Goiás – 20h

Sábado:

Palmeiras x Athletico-PR – 17h

Santos x Sport – 17h

Bahia x São Paulo – 19h

Atlético-GO x Internacional – 21h

Segunda-feira:

Vasco x Ceará – 18h

Fluminense x Bragantino – 20h