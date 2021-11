Com o fim da 34ª rodada, confira as chances de rebaixamento na Série A

No último domingo (21/11), o término da 34ª rodada deixou a tabela ainda mais embolada. A luta pelo título na parte de cima continua, enquanto o medo de ser rebaixado para a segunda divisão atinge nove equipes, com a Chapeconse já garantida. Saiba quais equipes tem mais chances de rebaixamento na Série A após o fim de semana.

Quem tem mais chances de rebaixamento no Brasileirão Série A?

A Chapecoense já está confirmada na Série B do ano que vem, enquanto Grêmio, Sport, Juventude, Atlético-GO, São Paulo, Santos e Bahia travam uma batalha para escapar da zona de rebaixamento. Ponto por ponto, além de contarem com os próprios resultados, os times também torcem pelo desempenho de seus adversários indiretamente.

Confira abaixo as chances de rebaixamento da Série A em 2021, de acordo com o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Chapecoense – 99% (praticamente rebaixado)

Sport – 98.3%

Grêmio – 83.1%

Bahia – 44.1%

Juventude – 31.5%

Atlético-Go – 16%

Athletico-PR – 10.6%

Santos – 8.0%

São Paulo – 6%

Cuiabá – 2.3%

Quantos pontos são necessários para fugir do rebaixamento?

Não existe uma pontuação exata para escapar do rebaixamento. Porém, levando em conta números de edições passadas, são necessários de 39 até 46 pontos no Brasileiro. Dessa maneira, se chegar no returno com pelo menos esse número na conta, o torcedor pode respirar aliviado porque o elenco deverá ficar longe do Z-4.

É importante ressaltar que em cada nova temporada os dados são diferentes já que muito depende do desempenho em campo e o grau da disputa na classificação. No ano passado, em 2020, o Fortaleza escapou da degola com 41 pontos, assim como o Sport com 42 e o Bahia com 44.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2021?

Faltam quatro rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro 2021. A próxima rodada é a 35ª com início na terça-feira, 23 de novembro de 2021, com apenas quatro jogos durante a semana.

Na parte de cima, os seis primeiros seguem para a Libertadores do ano que vem enquanto do sétimo ao décimo segundo colocado estão classificados para a Sul-Americana. Por fim, os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

Confira a tabela completa do Brasileirão atualizada após a 34ª rodada