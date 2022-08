Como assistir jogo do Corinthians hoje online pelo celular (29/08)

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira, 29 de agosto, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Timão pode retomar a vice-liderança se vencer a partida desta rodada por isso saiba onde assistir jogo do Corinthians hoje online.

O Corinthians soma 39 pontos na 4ª posição da tabela, enquanto o Braga vem na 11ª posição com o total de 31 pontos conquistados.

Como assistir jogo do Corinthians hoje online

O jogo do Corinthians hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para todo o Brasil, os canais do SporTV e Premiere são os responsáveis por exibirem todas as emoções do embate entre Corinthians e RB Bragantino nesta segunda-feira. Entretanto, as emissoras só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view, entretanto, está disponível somente por valor extra na mensalidade do torcedor, com pacotes de canais entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês.

Prefere assistir a partida pelo celular mas não sabe como? A opção está disponível apenas para torcedores! Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming, retransmite as imagens dos canais SporTV e Premiere através da plataforma.

Isso significa que assinantes do streaming tem a possibilidade de acompanharem o jogo online, seja pelo celular, no tablet, computador ou smart TV. Para quem não é, pode se tornar assinante no site www.globoplay.globo.com por valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90, dependendo do pacote.

1 – O torcedor deve abrir o aplicativo do GloboPlay tanto pelo celular, no Android ou iOS, como também pelo navegador do celular ou computador, o processo é o mesmo. Assim que abrir o aplicativo, basta clicar em “Já tenho um login” e, assim que a página de login aparecer, basta preencher com o e-mail e a senha do assinante.

2 – Ao digitar o e-mail e a senha, clique em “entrar”. Pronto, você estará logado na sua conta do GloboPlay. No mesmo instante, o mosaico com filmes, séries, novelas e futebol vai aparecer na tela do seu celular. Daí, basta descer com o dedo através do touchscreen até encontrar a sessão de “Assista ao Vivo”.

Aqui, estarão as transmissões ao vivo dos principais canais que a plataforma oferece. Deslize o dedo até encontrar o SporTV ou o Premiere, clique no símbolo do canal e pronto, você já pode assistir ao jogo do Corinthians hoje online.

Lembrando que somente assinantes do GloboPlay possuem o direito de acompanharem a partida.

Em que lugar o Corinthians está no Campeonato Brasileiro?

O Corinthians está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro com 39 pontos. O elenco alvinegro soma onze vitórias, seis empates e seis derrotas, contabilizando 26 gols marcados e 22 sofridos.

Como mandante, o Timão tem 7 vitórias, apenas uma derrota (para o Palmeiras), e três empates, ou seja, é o grande favorito no duelo desta segunda-feira contra o RB Bragantino. Em sua campanha, o Corinthians tem a quarta melhor defesa do Brasileirão.

Sob o comando de Vitor Pereira, técnico português, o Corinthians disputa também a semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense. No primeiro jogo, venceu por 2 x 1, enquanto na Libertadores foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final.

Próximos jogos no Brasileirão

CORINTHIANS

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

São Paulo x Corinthians – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão

RB BRAGANTINO

RB Bragantino x Palmeiras – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

Atlético MG x RB Bragantino – Quarta-feira, 07/09 às 17h – Brasileirão

