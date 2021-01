Palmeiras goleia Corinthians por 4 a 0 e cola no G-4 do Brasileirão

O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 0, nesta segunda (18), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e colou no G-4. Jogando em casa, a equipe soube criar oportunidades e se aproveitou das falhas defensivas do Timão.

Como foi o jogo entre Palmeiras x Corinthians?

A partida até começou equilibrada, com o Timão criando a primeira melhor oportunidade. aos seis minutos, em cabeçada de Jemerson, que Weverton fez grande defesa. Logo depois, Cazares também levou perigo pegando um rebote e finalizado de primeira, aos sete.

Na sequência, o Alviverde assustou o gol de Cássio em finalização de Veiga, e depois de Gabriel Menino. Mas, o Timão respondeu em cabeçada de Gil, que tocou no pé da trave.

No entanto, o Palmeiras começou a dominar a partida, que estava equilibrada, e abriu 2 x 0 diante do Corinthians, ainda na primeira etapa. Aos 33′, Willian encontrou Veiga livre dentro da área que bateu no canto esquerdo de Cássio, e inaugurou o placar. Dez minutos depois, em mais uma passe do camisa 29, outro gol palmeirense.

Willian recebeu passe em profundidade e cara a cara com o goleiro Alvinegro, tocou para Luiz Adriano fazer o segundo do Verdão. O bandeirinha assinalou impedimento, mas o VAR checou o lance, e validou o gol.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram pressionando, e logo aos dois minutos, chegaram ao terceiro gol. Veiga ficou com a sobra da bola na entrada da área, e finalizou com a canhota para fazer seu segundo gol no clássico.

Por fim, mais um de Luiz Adriano. O volante corintiano Gabriel recuou mal a bola, e Cássio saiu para dividir com o camisa 29. No chute do goleiro, a bola bateu no centroavante e foi para o gol. Final da partida: Palmeiras 4 x 0 Corinthians.

Fim de tabu

Com a vitória do Palmeiras diante do Corinthians no dérbi, o Verdão encerra a temporada com mais triunfos do que seu rival no clássico. No entanto, o fato não acontecia desde 2016. Foram cinco jogos, com duas vitórias do Alviverde, dois empates, e uma vitória corintiana.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo nesta quinta (21), para enfrentar o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim como o Alviverde, o Corinthians também joga na quinta, mas contra o Sport, na Neo Química Arena.