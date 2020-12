Confira a tabela de jogos da primeira fase pelo Paulistão 2021

A Federação Paulista de Futebol, FPF, entidade responsável pelo campeonato, divulgou em seu site oficial na terça-feira (29) a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Paulista 2021, o Paulistão, No entanto, os horários ainda não estão definidos. Então, confira a tabela de jogos.

Ademais, os dois jogos da grande final, no sistema ida e volta, acontecem no dia 16 e 23 de maio do ano que vem. Mas, é válido lembrar que podem haver alterações.

Primeira rodada do Paulistão

A primeira rodada do Paulistão acontece em 28 de fevereiro de 2021, quatro dias depois da rodada final do Campeonato Brasileiro, com a bola rolando em oito jogos. O Palmeiras, atual campeão do torneio, recebe o São Caetano. Já o Corinthians visita o Bragantino.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para o Santos, o primeiro desafio do ano é a partida contra o Santo André. E, para o São Paulo, joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Confira a tabela da primeira fase do Paulistão 2021

A primeira fase do Campeonato Paulista, composta por 12 rodadas, tem início no dia 28 de fevereiro, com oito jogos, encerrando-se no dia 25 de abril. As quartas de final acontecem no dia 2 de maio, as semis no dia 9, em um domingo.

A grande final, dividida em dois jogos no sistema ida e volta, está marcada para 16 e 23 de maio. Então, confira a tabela de jogos da primeira fase do Paulistão.

Você também vai gostar de ler: