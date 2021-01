Corinthians x Sport (21/1): onde assistir ao vivo e escalações do jogo

Corinthians x Sport se enfrentam nesta quinta-feira (21), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois de sofrer goleada para o rival Palmeiras, Timão busca vitória para se reerguer na competição. Já pelo lado pernambucano, os três pontos podem afastar a equipe da zona do rebaixamento. A bola rola às 21h, na Neo Química Arena.

Onde assistir a partida entre Corinthians x Sport?

A partida entre Corinthians e Sport não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe o jogo, com exceção do estado de São Paulo. Já o Premiere, transmite a partida para todo o país, mas no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Corinthians: Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Cantillo (Xavier) e Ramiro; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital (Léo Natel); Jô.

Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana e Sander; Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Betinho e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto.

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo 1 x 3 Atlético-GO

Bahia 1 x 0 Athletico-PR

Grêmio x Atlético-MG

Coritiba x Fluminense

São Paulo x Inter

Red Bull Bragantino x Vasco

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como Corinthians e Sport chegam para o jogo?

Vindo de boas atuações no Campeonato Brasileiro, o Timão sofreu goleada para o maior rival, o Palmeiras, na segunda-feira (18), por 4 a 0. A derrota então estacionou a equipe na nona posição, e com 42 pontos, a equipe de Mancini está a 10 do Flamengo, quarto colocado. Ainda sonhando com a Libertadores, a vitória no entanto pode aproximar os paulistas do G-6.

Já os pernambucanos são o 14º colocado, com então 32 pontos. A três da zona do rebaixamento, o Sport possui a mesma pontuação de Fortaleza e Vasco, mas fica a frente por conta do número de vitórias. Caso vença a partida, o Leão não muda de posição, mas pode se afastar do z-4.