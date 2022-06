CRB x Ituano: onde assistir hoje, horário e escalação da Série B (17/06)

A bola vai rolar entre CRB e Ituano nesta sexta-feira, 17 de junho, pela décima terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partida tem início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Dessa maneira, descubra onde assistir CRB x Ituano hoje.

Onde assistir CRB x Ituano hoje ao vivo?

O jogo do Criciúma e Brusque hoje será transmitido no SporTV e Premiere.

O torcedor que quer acompanhar todos os lances da partida desta sexta-feira, deve sintonizar o canal do Premiere em seu televisor no horário indicado. Se você não é assinante, então deve entrar em contato com a sua operadora de TV paga e assinar o pacote de canais da Série B do Brasileirão.

Se prefere assistir online, então pode acompanhar através do aplicativo do Premiere ou, então, no Globo Play, streaming da emissora pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Data: 17/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa

Onde assistir: Premiere

CRB e Ituano na Série B do Brasileirão

O time do CRB vem de vitória em cima do Vila Nova e, por isso, mantém a confiança lá em cima para garantir os três pontos nesta sexta. Ocupando a 12ª posição com catorze pontos, o elenco entra em campo pressionado pela torcida que sonha com o acesso até a elite. Por isso, deve manter os titulares.

Do outro lado, o Ituano vem na 15ª posição com treze pontos, ou seja, venceu até aqui três vitórias, quatro empates e cinco jogos perdidos. O grupo conseguiu reverter a sequência ruim de jogos que vinha nas últimas rodadas e, por isso, tem como grande desafio manter o alto nível agora.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Yago, Uillian Correia, Fabinho, Longuine; Richard e Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Mário Sérgio, Bernardo Schappo, Rafael Pereira, Lucas, Pacheco; Kaio, Jimenez, Caique; Papagaio e Aylon. Técnico: Mazola Júnior

Palpites CRB x Ituano

Não há favoritos no confronto desta sexta. Isso porque as duas equipes possuem números similares dentro de campo da Série B, além de uma campanha bastante parecida no futebol.

Jogando em casa, o time do CRB vem de vitória e por isso se mantém confiante. Além disso, vai contar com o apoio incondicional do torcedor alagoano, prometendo encher o estádio.

Do outro lado, o Ituano também venceu na última rodada, mas não o suficiente para conseguir reverter e escapar por completo da degola. Por isso o resultado positivo hoje é tão importante.