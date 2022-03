Cresspom x Flamengo feminino: onde assistir o Brasileirão hoje (13/03)

Cresspom x Flamengo se enfrentam neste domingo (13), na segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2022, a partir das 15h, no Estádio Maria de Lourdes Abadia, em Ceilândia. Saiba quais são as principais informações da transmissão de hoje e onde assistir.

Onde assistir Cresspom x Flamengo feminino

O jogo do Flamengo feminino hoje vai ser transmitido através do Youtube, site de vídeos. O canal do Cresspom no Youtube passa ao vivo a partida dos times femininos de graça para todos os internautas assistirem como, quando e onde quiserem.

A partida entre Cresspom e Flamengo neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 15h, horário de Brasília, no Estádio Maria de Lourdes Abadia, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Informações do jogo do Flamengo feminino hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Almeida Damas de Oliveira

Local: Estádio Maria de Lourdes Abadia

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Escalação do Cresspom e Flamengo

Cresspom: Leticia; Daniele, Bruna, Thaynara, Pati; Moara, Thamires, Natalia, Isabela; Dimenor, Camila

Flamengo: Kaká; Rayanne, Cida, Kaylane, Monalisa; Thaísa, Cris, Darlene, Gisseli; Leidi, Maria Alves

O elenco do Cresspom perdeu logo na primeira rodada do Brasileirão Feminino. Diante do Internacional, o grupo do Distrito Federal acabou sendo superado por um dos favoritos na temporada e, com isso, não conseguiu animar os ânimos dos torcedores. Agora, jogando em casa, tem a oportunidade de tirar a sua primeira vitória. Por fim, aparece em décimo primeiro sem pontos marcados.

Enquanto isso, o Flamengo também não venceu, mas acabou garantindo um ponto ao empatar com o São Paulo na semana passada também na primeira rodada. Com esse resultado, o grupo carioca termina em oitavo lugar com apenas 1 ponto, buscando neste domingo o primeiro triunfo da temporada feminina.

