Esmac x Internacional Feminino: onde assistir o Brasileirão (13/03)

Esmac x Internacional no Brasileirão Feminino se enfrentam neste domingo (13), pela segunda rodada a partir das 15h, no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Confiar a seguir quais são as informações da transmissão de hoje e onde assistir ao vivo online.

Onde assistir Esmac x Internacional Feminino

O jogo do Esmac x Internacional feminino hoje vai ser transmitido somente no Youtube, sem passar na TV. O canal do Inter no Youtube passa ao vivo a partida dos times femininos de graça para todos os internautas assistirem como, quando e onde quiserem.

A partida entre Esmac e Internacional Feminino neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 15h, horário de Brasília, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no estado do Pará.

Informações do jogo do Inter feminino hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Árbitro: Elaine da Silva Melo

Local: Estádio Evandro Almeida

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Escalação do Esmac x Internacional

Esmac: Leticia; Mari, Luciene Baião, Lorena, Lora; Lora Capanema, Caixeta, Carolina, Lari, Milly; Radija

Internacional: Mayara; Capelinha, Bruna Benites, Sorriso, Isabela; Djeni, Maiara, Duda, Fabi Simões; Millene Fernandes, Lelê

O elenco do Esmac não teve a estreia no Brasileirão Feminino que gostaria. Isso porque o grupo do Pará acabou derrotado pela Ferroviária, equipe de muita tradição no futebol feminino pelos últimos anos. Com esse resultado, estacionou na lanterna da tabela sem pontos. Por isso, pretende utilizar o desafio deste domingo como a primeira oportunidade para pontuar.

Enquanto isso, as Gurias Coloradas deram bem o primeiro passo no Brasileirão ao vencer o Cresspom por 2 a 1 logo na estreia das jogadoras. Com o placar em seu favor, subiram para a quinta posição, empatadas com as outras equipes, com 3 pontos. Por isso, se ganharem, vão brigar pela liderança.

Confira como foi o primeiro jogo do Inter no Brasileirão Feminino.

