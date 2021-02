Flamengo x Corinthians (14/2): onde assistir e escalações do clássico

Flamengo e Corinthians fazem o clássico Encontro das Nações neste domingo (14), às 16h. A partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no Maracanã, com objetivos diferentes para ambos os lados. Enquanto o Rubro-negro almeja o título e pode chegar liderança nesta rodada, o Timão busca garantir uma vaga na próxima Libertadores.

Onde assistir Flamengo e Corinthians?

A partida terá transmissão ao vivo da tv aberta pela Rede Globo, mas que transmite o confronto para alguns estados. Na tv fechada, o Premiere exibe o confronto, mas no pay-per-view para todo o país.

Encerrada a preparação para a rodada deste domingo! ⚫⚪ Agora o Timão viaja para o Rio de Janeiro onde enfrenta o Flamengo pelo @Brasileirao! 📸 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/a2qaaHRrAd — Corinthians (@Corinthians) February 13, 2021

Prováveis escalações do jogo

Flamengo: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Otero; Léo Natel (Jô)

- PUBLICIDADE. -

+ Gabigol chega a 100 jogos no Flamengo neste domingo; veja os números

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Algumas imagens do trabalho deste sábado no Ninho do Urubu! 📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/UfGvCWmGl7 — Flamengo (@Flamengo) February 13, 2021

- PUBLICIDADE -

Como Flamengo e Corinthians chegam para o jogo?

Com derrota do Internacional na última rodada, o Flamengo pode assumir a liderança do campeonato se vencer o duelo. Isso porque o Rubro-negro está a um ponto do colorado, e caso a equipe de Abel Braga não vença sua partida contra o Vasco, pode ser ultrapassada pelos flamenguistas.

Já o Timão segue sua caça a então vaga na próxima Libertadores. Em oitavo lugar, o clube está com 49 pontos, mas a quatro do Palmeiras, sétimo colocado. No entanto, caso abra o G-8, o Corinthians garante vaga para a pré-libertadores se conseguir permanecer nesta posição. Com empate na última rodada, a equipe de Vagner Mancini busca se recuperar na competição, para então não ser ultrapassado pelos rivais.