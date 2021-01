Flamengo x Palmeiras (21/1): onde assistir e escalações do jogo

Flamengo x Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, mas no Estádio Mané Garrincha, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Em briga direta pelo G-4, enquanto o Rubro-negro é quarto colocado na tabela, o Verdão chega logo atrás, em quinto.

Onde assistir Flamengo x Palmeiras?

O então confronto entre Flamengo x Palmeiras não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere, no pay-per-view, exibe o confronto para todo o país.

Prováveis escalações do jogo

Flamengo: César; Filipe Luís, Natan, Rodrigo Caio e Isla; Gerson, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Gustavo Scarpa; Danilo, Gabriel Menino e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony, Breno Lopes e Willian.

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Atlético-GO

Bahia x Athletico-PR

Grêmio x Atlético-MG

Coritiba x Fluminense

São Paulo x Inter

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como as equipes chega para o jogo?

Com vitória na última rodada, o time de Rogério Ceni venceu seu primeiro jogo em 2021, e chegou ao quarto lugar do Brasileirão. Com 52 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo, mas está com um jogo a menos. Caso conquiste a vitória, a equipe pode subir para a terceira posição. No entanto, para isso, é necessário que o Atlético-MG não vença o Grêmio.

Já o Verdão vive sua melhor fase na temporada. Finalista na Copa do Brasil e Libertadores, o time de Abel Ferreira goleou o rival Corinthians na última rodada, por 4 a 0, e chegou a quinta posição, com 51 pontos. Então sonhando com a tríplice coroa, os três pontos deixam o Alviverde no lugar do Mengo, em quarto lugar do Brasileirão.