Flamengo x São Paulo sub-20: onde assistir ao vivo e horário do jogo -5/11

Chegou a hora! De olho na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo x São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira, 5 de novembro, em jogo de volta das semifinais da competição. A bola rola às 15h30 no horário de Brasília, na Gávea, com transmissão ao vivo na tv fechada.

Onde assistir Flamengo x São Paulo Sub-20 ao vivo?

O confronto entre os clubes pelo Brasileiro Sub-20 não terá transmissão da tv aberta. No entanto, os torcedores podem acompanhar o duelo pela CBFTv (via Eleven Sports) e SporTV. O canal esportivo do Grupo Globo, na rede fechada, irá exibir o confronto ao vivo em sua grade.

Data: 5 de novembro 2021

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Gávea – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir Flamengo x São Paulo Sub-20: SporTV e CBFTv (via Eleven Sports)

Como as equipes chegam para o duelo?

Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, com gol do jovem Caio Matheus, o Tricolor precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na decisão. A final será diante de Atlético MG ou Inter, mas que decidem o segundo finalista no domingo, 7 de novembro.

Por outro lado, só a vitória interessa ao Flamengo. Logo depois de perder o primeiro embate, o Rubro-negro precisa do triunfo para conseguir avançar. Caso vença por um tento de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols, classifica os cariocas.

Provável escalação de Flamengo x São Paulo Sub-20

Em busca da vaga às semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo x São Paulo vão a campo com o que de melhor possuem no elenco da base. Veja então abaixo as prováveis escalações do clássico decisivo:

São Paulo: Felipe; Luiz Gustavo, Pablo, Petterson, Leonardo, Thiago Dombroski, Pedrinho, Vitor Samuel, Nathan, Juan, Lucas.

Flamengo: Bruno; Luan, Kayque, Otávio, Ítalo; Igor Jesus, Peralta, Kayke David; Pedro Arthur, Gabriel Barros e Ryan Luka.

