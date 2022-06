Fluminense e Avaí: horário e onde assistir o jogo hoje (19/06)

Fluminense e Avaí se enfrentam nesse domingo, 19, a partir das 19h (Horário de Brasília). Com transmissão, saiba as informações de onde assistir jogo do Fluminense hoje. A bola vai rolar neste domingo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na última rodada, o Flu ficou no empate sem gols diante do América e, por isso, promete dar tudo de si neste confronto. Saiba o que esperar e onde assistir e o jogo do Fluminense hoje.

Horário do jogo do Fluminense e Avaí

O jogo do Fluminense e Avaí vai começar às 19 horas desse domingo, no horário de Brasília. O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar qualquer uma das opções para curtir as emoções do seu time do coração. O jogo não vai contar com transmissão de graça ou até na TV aberta.

O Premiere, entretanto, é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade. Por isso, deve acessar o site da emissora ou até entrar em contato com a operadora.

Online para assistir, os aplicativos do Premiere e Globo Play, streaming, cujo assinante tem o direito de curtir o futebol sem pagar nenhum valor extra, são as opções.

Informações de onde assistir jogo do Fluminense e Avaí

Data: 19/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA) / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (FIFA)

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: SporTV e Premiere

Fluminense x Avaí

O Fluminense de Fernando Diniz conseguiu bons resultados nas últimas rodadas, mas também tropeçou diante de adversários que não fazem uma boa temporada no Brasileirão. Por isso, o grupo carioca espera dar a volta por cima neste domingo para subir na tabela, enquanto aparece em 12º lugar com 15 pontos, colecionando quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

Já o Avaí, por outro lado, subiu para a 7ª posição depois de ganhar do Botafogo e Fortaleza entre os últimos compromissos do torneio nacional. Com 17 pontos, o elenco tem se mostrado um forte adversários na primeira divisão, sob o objetivo de permanecer na elite. Ao todo, venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu cinco também.

Escalações de Fluminense e Avaí

Escalação do Fluminense: Fábio; Caio Paulista, Manoel, David Braz, Samuel Xavier; Yago Felipe, Wellington, Arias, Ganso; Caio Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Cortez; Bruno Silva, Eduardo Biasi, Cléber; William, Bissoli e Muriqi. Técnico: Eduardo Barroca

Quais são os times que vão jogar hoje?

Catorze times entram em campo pela décima terceira (13ª) rodada do Brasileirão hoje, domingo em 19 de junho de 2022. A rodada está recheada de clássicos. O Galo recebe o Flamengo, enquanto o Coritiba joga diante do Athletico Paranaense. Outro confronto que promete pegar fogo dentro de campo é Internacional e Botafogo, mesmo não sendo clássico.

Cada um deles tem início em horários diferentes e, por isso, além de saber onde assistir jogo do Fluminense hoje, saiba também quem joga hoje no Brasileirão.

Atlético MG x Flamengo – 16h

Corinthians x Goiás – 16h

Coritiba x Athletico PR – 16h

Internacional x Botafogo – 18h

Fortaleza x América MG – 18h

Atlético GO x Juventude – 18h

Fluminense x Avaí- 19h

