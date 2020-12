Fluminense x São Paulo: saiba onde assistir e escalações do confronto

Fluminense x São Paulo fecha os jogos da 27ª rodada do Brasileirão deste sábado (26). As equipes se enfrentam às 21h, no Estádio do Maracanã, com o Tricolor Paulista em busca de se distanciar na liderança, e o Carioca na caça ao G-4.

Onde assistir Fluminense x São Paulo ?

A partida entre Fluminense x São Paulo não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere exibem o jogo. Gustavo Villani narra a partida, mas com comentários de Pedrinho e Maurício Noriega.

Como as equipes chegam para a partida?

O Fluminense não vence há três rodadas e se afastou do G-4. Atualmente com 40 pontos, a equipe está em sétimo lugar, mas uma vitória neste sábado, pode deixar o time carioca em quinto, dependendo dos resultados de Palmeiras e Grêmio, sexto e quinto colocado, respectivamente.

Já o Tricolor Paulista vinha numa sequência boa, mas perdeu para o Corinthians há duas rodadas atrás. No entanto, a derrota no clássico não abalou a equipe do Morumbi, que no jogo seguinte, aplicou 3 a 0 no Atlético MG, até então vice líder do campeonato. Com 53 pontos, o time de Diniz busca a vitória para não deixar o Flamengo se aproximar. O Rubro-negro tem 48, mas possui um jogo à menos, além de ter um confronto direto com o São Paulo neste returno do Brasileirão.

Escalações de Fluminense x São Paulo

O treinador Marcão busca sua primeira vitória como técnico interino. Logo depois da saída de Odair Hellmann, o treinador assumiu, mas em dois jogos não venceu nenhum. O Fluminense terá cinco desfalques para jogo de hoje, no entanto Marcão terá as voltas de Calegari, Yago e Wellington Silva.

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Matheus Ferraz e Calegari; Yuri (André), Yago e Michel Araújo; Nenê (Lucca), Wellington Silva e Marcos Paulo (Fred).

O treinador Fernando Diniz faz mistério e não revelou se poupará jogadores para o confronto de hoje. Na coletiva após a partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o técnico afirmou que pensa na possibilidade de jogar com uma equipe alternativa, mas não confirmou. A certeza é que Tchê Tchê, que está suspenso, não joga neste sábado.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Daniel Alves, Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Outros jogos deste sábado

Atlético MG x Coritiba – 17h

Goiás x Sport – 19h

Fortaleza x Fluminense – 19h