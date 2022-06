Fortaleza x América MG: onde assistir, horário e escalação hoje (19/06)

Pela décima terceira rodada do Brasileirão, as equipes de Fortaleza x América MG se enfrentam neste domingo, 19 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza. A bola vai rolar no confronto a partir das 18h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde assistir hoje ao vivo.

Ainda na lanterna da tabela, o Fortaleza busca os três pontos neste domingo para tentar escapar da última posição, onde contabiliza apenas 7 pontos com uma vitória, quatro empates e sete derrotas. Durante a semana o elenco cearense perdeu para o Avaí fora de casa.

Do outro lado, o América também não coleciona bons resultados na competição, mas está próximo da parte de cima da classificação enquanto aparece na 13ª posição com o total de 15 pontos. Durante a semana, o elenco mineiro empatou com o Fluminense sem gols em casa.

Onde assistir Fortaleza x América MG hoje ao vivo?

O jogo entre Fortaleza x América MG hoje será transmitido no Premiere, pay-per-view.

Sem transmissão pelo canal aberto, o Premiere é a única maneira do torcedor assistir ao vivo o confronto do Brasileirão pela rodada deste domingo. Basta sintonizar o televisor entre a emissora e assistir ao vivo.

O Premiere é um pacote de canais de futebol que está disponível para assinatura sob valor extra na mensalidade, encontrado apenas em operadoras de TV paga. O serviço também pode ser encontrado pelo aplicativo para quem não tem a televisão por assinatura.

Outra possibilidade de assistir o Premiere é no Globo Play, serviço de streaming, cujo assinante tem o direito de curtir o futebol sem pagar nenhum valor extra.

Informações do jogo do Fortaleza x América MG hoje:

Data: 19/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, em Ceará

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Onde assistir Fortaleza x América MG hoje: Premiere

Escalação de Fortaleza x América MG:

Robson cumpre suspensão, enquanto Matheus e Tinga seguem lesionados e fora do plantel.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Felipe, Hércules, Yago Pikachu, Lucas Lima; Igor Torres, Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ale está suspenso e por isso não pode entrar em campo hoje. Já Eduardo, Matheus, Paulinho, Berrío, Ramírez e Matheusinho estão lesionados.

Escalação do América MG: Jaílson; Patric, Conti, Marlon, Éder Ferreira; Lucas Kal, Gustavinho, Everaldo, Valoura; Felipe Azevedo e Guofu. Técnico: Vagner Mancini

Palpites Fortaleza x América MG

Com as duas equipes mostrando certa irregularidade dentro de campo, não há favoritos no confronto deste domingo, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Por isso, o embate será totalmente equilibrado.

Sob o comando de Vojvoda, o Fortaleza vem mostrando melhor desempenho e, por isso, pode surpreender os rivais, além de jogar em casa sob o apoio da torcida.

O América, por outro lado, está em uma posição melhor, mas não vence um jogo por três rodadas. Agora, terá de se esforçar para sair de campo com os três pontos custe o que custar.

Últimos jogos do Fortaleza:

Fortaleza 1 x 1 Goiás (Brasileirão)

Fortaleza 0 x 0 Athletico PR (Brasileirão)

Avaí 3 x 2 Fortaleza (Brasileirão)

Últimos jogos do América MG:

América MG 0 x 2 Ceará (Brasileirão)

São Paulo 1 x 0 América MG (Brasileirão)

América MG 0 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Classificação do Brasileirão 2022

Estão na parte de cima da tabela Palmeiras, Corinthians, Internacional e o Athletico Paranaense. Cada um deles briga pela possibilidade de títulos, assim como a vaga para a Libertadores.

Na parte de baixo estão Atlético GO, Cuiabá, Juventude e Fortaleza.

1 Palmeiras – 25 pontos

2 Corinthians – 22 pontos

3 Internacional – 21 pontos

4 Athletico PR – 18 pontos

5 Santos – 18 pontos

6 São Paulo – 18 pontos

7 RB Bragantino – 18 pontos

8 Atlético MG – 18 pontos

9 Avaí – 17 pontos

10 Ceará – 16 pontos

11 Flamengo – 15 pontos

12 Fluminense – 15 pontos

13 Coritiba – 15 pontos

14 América MG – 15 pontos

15 Botafogo – 15 pontos

16 Goiás – 14 pontos

17 Atlético GO – 13 pontos

18 Cuiabá – 12 pontos

19 Juventude – 10 pontos

20 Fortaleza – 7 pontos

