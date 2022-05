Fortaleza x Juventude onde assistir ao vivo, horário e escalações (28/05)

Equipes buscam os três pontos para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão

As equipes de Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado, 28 de maio, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão. Jogando pela nona rodada do Brasileirão Série A, ambas as equipes ocupam a zona de rebaixamento e por isso precisam dos três pontos. Confira a seguir onde assistir Fortaleza x Juventude ao vivo.

Onde assistir Fortaleza x Juventude ao vivo hoje?

O jogo entre Fortaleza e Juventude hoje vai passar ao vivo no Premiere, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília, direto do Ceará, em Fortaleza, na Arena Castelão.

Pela TV fechada, o canal do Premiere é quem exibe para todo o país o confronto deste sábado na rodada. Porém, o torcedor deve conferir se possui o pay-per-view em sua programação, pelo valor extra na mensalidade.

Se preferir, pode assinar de maneira avulsa o pacote de jogos de futebol, por diferentes valores disponíveis no site (www.premiere.globo.com). Além disso, os aplicativos do Premiere para celular, tablet, computador e smart TV também disponibilizam a transmissão com imagens.

Informações de Fortaleza x Juventude:

Data: 28/05/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Premiere

OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Como estão as equipes de Fortaleza e Juventude?

O Fortaleza fez história durante a semana ao vencer o Colo-Colo e se classificar para as oitavas da Libertadores. Agora, concentra suas atenções para o Brasileiro, onde ocupa a lanterna com apenas 1 ponto, com riscos de ser rebaixado. O elenco contabiliza apenas um empate e cinco derrotas, buscando o seu primeiro triunfo em campo.

Do outro lado, o Juventude vem na 18ª posição com 6 pontos, ou seja, também ocupa a zona de rebaixamento da competição. Se vencer o jogo neste sábado, consegue se afastar da degola e pode até mesmo procurar uma colocação superior a sua, contando com a sorte para tentar garantir uma vaga em torneios internacionais.

Escalação de Fortaleza x Juventude:

Marcelo Benevenuto, peça importante da defesa, e Matheus Vargas estão fora do plantel de jogadores disponíveis.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck (Max); Titi, Ceballos, Tinga; Yago Pikachu, Lucas Lima, Hércules, Felipe, Lucas Crispim; Moises e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Chico, Paulinho, Paulo Miranda, Marlon, Capixaba e Edinho são desfalques no elenco do Juventude.

Provável escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Alves, Vitor Mendes, Forster, William Matheus; Jean, Jadson, Yuri; Guilherme Parede, Pitta e Ruiz. Técnico: Eduardo Baptista

Último jogo de Fortaleza x Juventude

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A no dia 3 de dezembro de 2021, as equipes de Fortaleza e Juventude se enfrentaram pela última vez.

Sob o resultado de 1 x 0, a equipe do Fortaleza levou a melhor com gol de Depietri.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.