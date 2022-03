Grêmio x Palmeiras Feminino ao vivo: onde assistir e horário do Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Palmeiras hoje, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2022. Com a bola rolando às 14h, no Estádio Antônio Vieira Ramos, a transmissão fica por conta da BAND, na TV aberta. A seguir, veja os detalhes de onde assistir Grêmio x Palmeiras feminino.

Onde assistir Grêmio x Palmeiras Feminino

O jogo do Grêmio x Palmeiras Feminino vai passar hoje, 12 de março de 2022, no canal BAND, a partir das 14h, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil de graça o duelo com narração de Isabelly Morais, comentários de Alline Calandrini, além da reportagem de Bianca Molina.

Informações do jogo hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Árbitro: Andressa Hartmann

Local: Estádio Antônio Vieira Ramos

Onde assistir jogo de hoje: BAND e Band.com

Escalação do Grêmio x Palmeiras

O Grêmio estreou com empate diante do Cruzeiro na primeira rodada do Brasileirão Feminino e, por isso, entra em campo neste sábado mesmo diante de uma das equipes favoritas na temporada para buscar dar a volta por cima na competição. Com o resultado, o grupo de Porto Alegre aparece em nono lugar com 1 ponto.

Grêmio: Lorena; Laís, Mónica, Tuani, luanny; Jessica Peña, Pri Back, Caty; Gabizinha, Dani Ortolan e Rafa Levis.

Enquanto isso, o Palmeiras está em quarto lugar com 3 pontos depois de vencer o Atlético Mineiro na última sexta-feira pela competição brasileira. Agora, com esse resultado, as alviverdes estão 100% confiantes e, por isso, mesmo jogando fora de casa, pretendem dar o melhor em campo para levar para São Paulo os três pontos novamente.

Palmeiras: Jully; Thais, Agustina, Bruna, Andressinha; Júlia, Ary e Bia Zaneratto; Duda, Chú e Camilinha.

Jogos do Brasileirão Feminino

Oito jogos serão realizados neste fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na temporada 2022.