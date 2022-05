Descubra qual é o horário do jogo do Athletico. Foto: Reprodução / Pixabay

Confronto neste sábado, 7 de maio, é válido pela quinta rodada da Série A do Brasileirão, pelo primeiro turno da competição

Horário do jogo do Athletico PR x Ceará hoje no Brasileirão e transmissão

Alerta de jogão neste sábado! Athletico PR e Ceará se enfrentam pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, durante o início de temporada. Para não perder nenhum lance, saiba qual o horário do jogo do Athletico PR hoje.

Qual o horário do jogo do Athletico PR hoje?

O jogo do Athletico PR hoje vai começar às 20h30, pelo horário de Brasília, diretamente da Arena da Baixada, em Curitiba, no sul do país.

É importante ressaltar que a transmissão leva o horário de Brasília mas como diferentes estados do país tem fuso horário diferente, então o jogo deve começar em horários completamente alternativos. Para torcedores do Amazonas, Acre ou até Roraima, fica o alerta.

A Arena da Baixada, ou Estádio Joaquim Américo Guimarães, está localizado em Curitiba, no Paraná, pelo sul do Brasil. A capacidade é de 43 mil torcedores aproximadamente, prometendo casa cheia com torcedores prontos para apoiar o Furacão.

Transmissão do jogo do Athletico PR hoje?

O jogo do Athletico PR x Ceará hoje será transmitido ao vivo no PPV do Furacão e Twitch, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view do Furacão, disponível somente para assinantes, exibe a partida do Brasileirão neste sábado ao vivo para todo o Brasil. Sob o valore de R$24,90, você pode conhecer mais sobre a plataforma no site (www.furacaolive.com.br) e encontrar todos os pacotes.

Outra opção é a Twitch, através do canal do Casimiro, totalmente de graça. Basta entrar no site mesmo sem um login, procurar o canal e assistir todos os lances do jogo.

Athletico PR x Cerá

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: PPV do Furacão e Twitch

Athletico PR x Ceará palpites

De um lado, o Athletico vem de goleada do The Strongest na rodada da Libertadores pelo meio de semana. O resultado foi o bastante para encerrar o contrato com Fabio Carille. Agora, o Furacão permanece sem técnico.

Enquanto isso, o time do Ceará venceu o Deportivo La Guaia pela Sul-Americana também durante a semana. Por isso, vai buscar manter o bom desempenho em campo para subir na classificação do Brasileirão.

O palpite para o jogo de hoje é que será um confronto muito equilibrado. Por esse motivo, o empate é um resultado muito provável para os dois lados.

Confira como foi o último jogo do Athletico esta semana.