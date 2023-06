Horário do jogo do Corinthians hoje e onde vai passar o clássico - 21/06

Horário do jogo do Corinthians hoje e onde vai passar o clássico – 21/06

É dia de clássico alvinegro! Nesta quarta-feira, 21 de junho, Santos e Corinthians se enfrentam no Estádio Vila Belmiro pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O horário do jogo do Corinthians hoje é 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje no Brasileirão

A partida entre Santos e Corinthians nesta quarta-feira, 21 de junho, começa às 20h, oito da noite, horário de Brasília, pela décima primeira rodada do Brasileirão.

Torcedores que moram em estados brasileiros que possuem o próprio fuso, diferente do horário de Brasília, devem ficar atentos ao horário de início, já que a bola pode rolar mais cedo.

O Estádio Vila Belmiro, em Santos, tem capacidade para receber pouco mais de 32 mil torcedores. É a casa do Santos, ou seja, o Peixe tem a vantagem no Clássico Alvinegro.

Horário do jogo do Corinthians hoje: oito da noite

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Relembre quando o Corinthians caiu para a Série B pela 1ª vez

Onde assistir clássico Santos e Corinthians hoje

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Corinthians hoje e Santos nesta quarta-feira. O duelo tem início às 20h, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados do Brasil.

TV aberta: nenhum canal da TV aberta vai transmitir o clássico paulista.

TV paga: o canal Premiere, pay-per-view, só está disponível na TV paga como Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário assinar o pacote de canais de futebol para tê-lo na programação e acompanhar o clássico paulista nesta quarta-feira.

Online: quem não tem a TV paga pode assinar o Premiere de maneira avulsa. Entre no site www.premiere.globo.com, faça o cadastro e pague R$ 59,90 por mês para ver os jogos de futebol na plataforma de futebol pelo celular, tablet ou smartv.

Outra opção para assistir os canais Premiere é no GloboPlay, serviço de streaming. Mas lembre-se: é necessário ter os pacotes "canais ao vivo + premiere" ou "GloboPlay + Premiere", com valores entre R$ 49,90 até R$ 89,90. É só sintonizar a plataforma digital em www.globoplay.globo.com ou no aplicativo.

Prévia de Santos x Corinthians

O clássico paulista entre Corinthians e Santos já foi disputado em 348 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. O alvinegro tem a vantagem com 136 vitórias, além de 101 empates e 111 triunfos ao Peixe.

O Corinthians vem de empate com o Cuiabá na última rodada. A zona de rebaixamento voltou a assombrar o grupo paulista, já que o Timão ocupa a 16ª posição com nove pontos, o primeiro clube fora da degola. São duas vitórias, três empates e cinco derrotas na competição.

Do outro lado, o Santos está em 13º lugar com 13 pontos, somados em três vitórias, quatro empates e três derrotas no Brasileirão. Se vencer, poderá se unir à zona de classificação para torneios internacionais, além de retomar o caminho das vitórias. O Peixe não ganha há quatro rodadas.

Escalação do Santos: João Paulo; Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio, João Lucas; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo (Técnico: Odair Hellmann).

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Caetano, Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera, Ruan Oliveira, Guilherme Biro; Yuri Alberto e Róger Guedes. (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Leia também:

Qual foi o último título do Corinthians?