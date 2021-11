Horário do jogo do Corinthians x Chapecoense e onde assistir – (1/11)

Corinthians e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira, 1, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Neo Química Arena, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir e horário do jogo do Corinthians x Chapecoense hoje.

Horário do jogo do Corinthians x Chapecoense e onde assistir

O jogo do Corinthians x Chapecoense hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 1 de novembro 2021

Local: Neo Química Arena – São Paulo (SP)

Horário do jogo Corinthians x Chapecoense: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há duas partidas, o Corinthians saiu do G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra está com 31 pontos, na sétima posição da tabela. No entanto, com o tropeço do Inter na rodada, o time de Sylvinho pode recuperar o sexto lugar da classificação.

Por outro lado, a equipe da Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão. O Verdão do Oeste tem apenas 13 pontos e está a 20 do Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mais uma nova derrota pode piorar, ainda mais, o time da equipe de Chapecó na tabela.

Qual a provável escalação de Corinthians x Chapecoense?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30 horas, a bola rola para o jogo do Corinthians x Chapecoense hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada.

Sem o goleiro Cássio, o Timão deve ter no gol o jovem Matheus Donelli, de apenas 19 anos. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Corinthians: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Mosquito, Vitinho ou Adson).

Chapecoense: ​Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Geuvânio e Anselmo Ramon.

