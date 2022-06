Saiba qual é o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

Horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e onde assistir (25/06)

Horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e onde assistir (25/06)

Com transmissão na TV e online, o torcedor quer saber qual vai ser o horário do jogo do Flamengo hoje. Jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro enfrenta o América Mineiro neste sábado (25/06), pela décima quarta rodada do Brasileirão. Saiba onde assistir e qual o horário do jogo no texto abaixo.

Horário do jogo do Flamengo hoje

O horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão vai começar às 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Premiere é quem vai passar o jogo do Flamengo hoje. Disponível apenas em operadoras por assinatura, o pacote de canais de futebol do Premiere pode ser assinado por valor extra na mensalidade.

O streaming Globo Play também disponibiliza na plataforma para celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do horário do jogo do Flamengo hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel / Wagner Reway

Onde assistir: Premiere

Como estão Flamengo e América MG na temporada?

O Flamengo vive crise dentro e fora de campo. Ocupando a 14ª posição da tabela com quinze pontos, o time rubro-negro venceu apenas quatro partidas em treze disputadas até aqui, com três empates e seis derrotas. Com o resultado deste sábado pode alcançar a parte de cima da tabela, torcendo por tropeços dos adversários.

O técnico Dorival continua sem David Luiz e Bruno Henrique, ambos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico do Flamengo.

Provável Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodrigo Caio, Ayrton, Pablo, Matheuzinho; Andreas Pereira, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Lázaro e Gabigol.

O América Mineiro, por outro lado, sofre uma drástica queda em seu rendimento. Em 16º lugar com quinze pontos, a mesma pontuação do rival na rodada, o Coelho é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se perder, aí pode ser o novo integrante da degola, ameaçado com a possibilidade da segunda divisão no ano que vem.

Vagner Mancini, treinador do Coelho, não poderá contar com Eduardo, Iago Maidana, Paulinho, Berrío e Juan Ramírez, lesionados.

Provável América MG: Airton; Conti, Patric, Éder Ferreira, Marlon; Ale, Pedrinho, Juninho Valoura; Felipe Azevedo e Guofu.

Jogos da rodada do Brasileirão

Pela décima quarta rodada do Brasileirão, a bola rola em dez jogos neste fim de semana.

Com início na sexta, 24 de junho, a rodada vai até o domingo, dia 26, com todas as vinte equipes dentro de campo na disputa pelos pelos três pontos e consequentemente a liderança.

O destaque fica para o confronto do Corinthians e Santos, clássico estadual, além do jogo entre Avaí e Palmeiras, atual líder da temporada.

A seguir, confira todos os jogos da rodad do Brasileirão.

Internacional x Coritiba

Athletico PR x RB Bragantino – 16h30

Flamengo x América MG – 19h

Corinthians x Santos – 19h

Atlético MG x Fortaleza – 21

Avaí x Palmeiras – Domingo, 26/06 às 16h

Botafogo x Fluminense – Domingo, 26/06 às 16h

Goiás x Cuiaba – Domingo, 26/06 às 18h

Ceará x Atlético GO – Domingo, 26/06 às 18h

São Paulo x Juventude – Domingo, 26/06 às 18h

+ Saiba como comprar o ingresso do jogo do Corinthians na Libertadores