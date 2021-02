Inter tem dois gols anulados, fica no empate e é vice do Brasileirão

O Internacional ficou no empate sem gols com o Corinthians pela 38ª rodada do Brasileirão, a última, na noite desta quinta-feira (25) jogando no Beira Rio. Com um pênalti e dois gols anulados pela arbitragem com o auxílio do VAR, o Inter perdeu a chance de conquistar o título. Então, veja como foi o jogo do Brasileirão.

Internacional e Corinthians no Brasileirão

O primeiro tempo começou sem muitas emoções em campo. Patrick teve boa chance aos 7 minutos, mas parou na defesa, enquanto Otero teve a primeira oportunidade do Timão aos 13, mas a bola parou na defesa.

Aos 16, Ramiro respondeu ao pegar a sobra de Jô finalizando para o lado de fora da rede enquanto Cazares tentou, mas mandou a bola longe. Até a metade do jogo, o Corinthians foi melhor. A partir dos 20, o Inter conseguiu retomar o bom desempenho. Aos 23 minutos, Edenilson conseguiu assustar a defesa do time paulista, enquanto Cuesta em cabeceio também chegou bem.

Mas foi aos 30 minutos que tudo mudou. A partir daí, o VAR foi o centro das atenções no Beira Rio depois do árbitro assinalar pênalti após a bola tocar no braço de Ramiro. Entretanto, com a checagem do VAR, o árbitro decidiu revisar o lance e anulou a marcação, depois de deixar o jogo parado com bons minutos. Aos 44, novamente o VAR entrou em ação cancelando o gol de Yuri Alberto ao receber de Patrick ficando cara a cara com Cassio por impedimento.

Na segunda etapa, o Inter chegou com mais intensidade, pressionando o Corinthians de qualquer maneira. Aos 18, Caio teve boa chance ao mandar a bola na trave. Para o time paulista, a principal intenção era manter-se atento na defesa, tendo poucas chances de ataque. A principal, entretanto, veio aos 31 com Jô depois de não alcançar a bola.

No finalzinho da partida com sete minutos de acréscimo, com apenas um gol para ser campeão, o Inter marcou com Edenílson, mas o bandeirinha marcou o impedimento, deixando assim o jogo empatado em 0 a 0, dando o título do Brasileirão para o Flamego, mesmo com a derrota para o São Paulo.

Escalações:

- PUBLICIDADE -

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado; Edenilson, Praxedes, Vidal, Patrick; Yuri Alberto.

Corinthians: Cássio; Mendéz, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Ramiro, Cantillo; Otero, Roni, Cazares; Jô.

Inter tem pênalti e dois gols anulados

No primeiro tempo, em lance envolvendo Ramiro, do Corinthians, o árbitro marcou o pênalti em favor do Internacional. Porém, ao rever o lance, decidiu anular a penalidade. Depois, Yuri marcou aos 44, mas o impedimento foi marcado.

Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti para o Internacional, mas olhou a imagem e anulou. Confira: pic.twitter.com/plYECtV2L7 — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) February 26, 2021

Então, aos 51 do segundo, Edenílson acertou as redes de Cassio mas novamente o impedimento foi marcado e o gol anulado. Assista o momento.

Edenílson mandou pra rede aos 51 do segundo tempo, mas o árbitro, com auxílio do VAR, anulou o que seria o gol do título do Internacional. Confira: pic.twitter.com/XjaDF3WRk1 — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) February 26, 2021

- PUBLICIDADE -

Corinthians sem Libertadores

Com esse resultado, o Corinthians não conseguiu a classificação para a Libertadores e, por isso, garantiu apenas vaga na Sul-Americana na próxima temporada. Já o Internacional, em segundo lugar, está dentro da Liberta.

Próximo compromisso de Internacional e Corinthians

Com o fim do Campeonato Brasileiro 2020, os estaduais estão para começar. Na próxima segunda-feira (01), o Internacional joga contra o Juventude no Beira-Rio às 20h pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Por fim, o Corinthians estreia no Paulistão no domingo (28) contra o Bragantino às 18h, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Flamengo perde para o São Paulo, mas é campeão do Brasileirão 2020