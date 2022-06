Jogo do Corinthians hoje ao vivo: qual canal vai passar e horário (19/06)

Timão enfrenta o Goiás neste domingo, 19 de junho, com a possibilidade de retomar a liderança do Brasileirão

O jogo do Corinthians hoje ao vivo vai contar com transmissão na Globo! O elenco alvinegro recebe o Goiás neste domingo, 19 de junho, na Neo Química Arena, na capital paulista, pela décima terceira rodada do Brasileirão. Com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília), confira todos os detalhes do jogo de hoje.

O Corinthians conseguiu se recuperar da derrota para o Cuiabá, que lhe custou a liderança do Brasileirão neste início de temporada. Porém, mesmo com o resultado positivo ao empatar em 1×1 contra o Athletico, não conseguiu retomar a ponta, sendo vice-líder com 22 pontos.

Já o Goiás, por outro lado, quer escapar da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 14 pontos, contabilizando três vitórias, cinco empates e quatro jogos perdidos na edição. O elenco goiano sonha com os três pontos para conseguir se afastar da degola hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje ao vivo vai passar na Globo e Premiere.

Para a alegria do torcedor que quer assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo, a Globo vai transmitir para os estados de SP, GO, MT e MS, o confronto do Brasileirão neste domingo, através da TV aberta. A narração vai ser de Cleber Machado com comentários de Caio Ribeiro, Paulo Nunes e Salvio Spinola.

O Premiere, pay-per-view, também vai exibir as emoções do jogo para os assinantes. O pacote de canais de futebol pode ser encontrado em operadoras de TV por valor extra na mensalidade. Odinei Ribeiro toma conta do microfone na narração enquanto Alexandre Lozetti e Richarlyson comentam.

Online, o torcedor deve acessar os streamings do Globo Play e Canais Globo hoje ao vivo para todos os assinantes entre os estados do Brasil. Você pode curtir o serviço de streaming no celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Corinthians hoje ao vivo:

Data: 19/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Wagner Reway

Onde assistir jogo do Corinthians hoje ao vivo: Globo (SP, GO, MT e MS) e Premiere

+Corinthians e Santos Copa do Brasil 2022: confira o cronograma

Escalações do jogo do Corinthians hoje:

Roni cumpre suspensão, enquanto Paulinho e Maycon são desfalques por lesões.

Escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Gustavo Gil, Fábio Santos, Raul Gustavo, Fagner; Cantillo, Renato Augusto, Du Queiroz; Gustavo Mantuan, Roger Guedes e Junior Moraes. Técnico: Vitor Pereira

Reynaldo e Matheus Sales não podem jogar porque estão suspensos, enquanto Hugo, Luiz Filipe, Nicolas e Matheus estão em trabalho de recuperação.

Escalação do jogo do Goiás hoje: Tadeu; Caetano, Da Silva, Sidnei; Jackson, Élvis, Caio Vinicíus, Dadá Belmonte; Pedro Raul, Pedrinho e Vinicius. Técnico: Jair Ventura

Palpite Corinthians x Goiás

Não só pelo fato de jogar em casa, mas o Corinthians é o favorito no duelo deste domingo, pela décima terceira rodada, por mostrar o melhor desempenho entre os dois dentro de campo e, principalmente, por lutar pela liderança do Brasileirão.

Contando com o apoio dos fanáticos torcedores, o Timão deve faturar os três pontos facilmente. Já o Goiás, por outro lado, vai tentar aproveitar as falhas defensivas do clube alvinegro. Até aqui, foram 10 gols tomados nos últimos confrontos, mas com ataque explosivo em 16 gols.

Últimos jogos do Corinthians:

Cuiabá 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 2 x 0 Juventude (Brasileirão)

Athletico PR 1 x 1 Corinthians (Brasileirão

Últimos jogos do Goiás:

Fortaleza 1 x 1 Goiás (Brasileirão)

Goiás 1 x 1 Ceará (Brasileirão)

Goiás 1 x 2 Internacional (Brasileirão)

Quais times brasileiros vão para Libertadores 2023?

Quatro times se classificam de maneira direta para a Copa Libertadores da América através do Brasileirão. Quem terminar entre a 1ª e 4ª posição da tabela está garantido na fase de grupos.

No entanto, os times que ficarem na 5ª e 6ª posição, disputam a fase preliminar da Libertadores.

Neste momento, até a décima segunda rodada do Brasileirão, são cotados como favoritos para disputarem a competição sul-americana os elencos de Palmeiras, Corinthians, Internacional, Athletico PR, São Paulo, Atlético MG, Avaí, Santos e RB Bragantino.

– Acompanhe as últimas notícias do DCI no Google News.