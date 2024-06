Jogo do Corinthians começa às 19h

Jogo do Corinthians hoje no SBT (11/6)? Horário e onde assistir Atlético-GO x Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 11 de junho, para enfrentar os Atlético-GO pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida será no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em meio as polêmicas que o time paulista enfrenta.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O Premiere transmite o jogo do Corinthians pelo Brasileirão a partir das 19h, horário de Brasília. Nesta terça não terá exibição em canais abertos, como TV Globo e SBT.

Para acompanhar online, o torcedor pode sintonizar a plataforma através do aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, pelo GloboPlay se for assinante.

O jogo é importante para o Alvinegro, que está na zona de rebaixamento do campeonato e não vence há quatro jogos, sendo um deles empate de 0 a 0.

Escalação

O time de Antonio Oliveira deve contar com Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.

Já o Atlético vem com Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Vagner Love.

