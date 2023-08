Jogo do Corinthians hoje onde assistir e horário neste Dia dos Pais 2023

Timão se classificou para as quartas de final da Sul-Americana no meio da semana

O Corinthians recebe o Coritiba na Neo Química Arena neste domingo, 13 de agosto, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h, horário de Brasília. Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o alvinegro busca se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Corinthians no Brasileirão

O torcedor assiste Corinthians e Coritiba no Brasileirão hoje na Globo, às 16h, horário de Brasília, nos estados de SP, PR, MS, MT, AL, PE e as cidades de Uberlândia, Ituiutaba e Araxá com Everaldo Marques, Ricardinho e Roger Flores, enquanto o Premiere, pay-per-view na TV paga, está disponível para todo o país.

Invicto por quatro rodadas, o Timão enfrenta o Coxa neste domingo com força total, com desfalques de Paulinho, Gustavo Mosquito e Lucas Veríssimo. São 20 pontos em 14º lugar com cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas, além da semifinal da Copa do Brasil e quartas de final da Sul-Americana.

O Coritiba entra em campo para o jogo de hoje com duas derrotas na bagagem, integrante da zona do rebaixamento com 14 pontos em 18º colocado, três triunfos, cinco empates e 10 derrotas no Brasileirão. O Coxa não joga outra competição, eliminado da Copa do Brasil na terceira fase.

Qual a provável escalação

Sem Gustavo Mosquito, Paulinho e Lucas Veríssimo, o treinador Vanderlei Luxemburgo deve colocar em campo os titulares como Yuri Alberto, Renato Augusto Adson, Fábio Santos, Fagner e Gil, com força total diante do Coritiba para faturar os três pontos e se afastar da zona de rebaixamento.

O Corinthians tem dois pontos a mais que o Santos, primeiro colocado da zona de rebaixamento. O alvinegro deve aumentar a vantagem perante os oponentes na classificação sob o objetivo de alcançar o G4 e consequentemente a vaga na Libertadores.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

Escalação do Coritiba hoje: Gabriel; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique, Victor Luís; Andrey, Matheus Bianqui, Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.

