Jogo do Corinthians Sub 20 hoje: onde assistir ao vivo (21/06)

Jogo do Corinthians Sub 20 hoje: onde assistir ao vivo (21/06)

O jogo do Corinthians Sub 20 hoje é válido pela segunda rodada do grupo B Brasileirão na categoria de base nesta terça-feira, 21 de junho, com início a partir das 15h (Horário de Brasília), no CT Alvorada, em Porto Alegre. O Timão ainda não venceu na competição e, por isso, promete entrar em campo para buscar a sua primeira vitória na temporada em busca da parte de cima.

Confira o texto a seguir e saiba onde assistir o jogo do Corinthians no Sub 20 hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Corinthians Sub 20 hoje?

O jogo do Corinthians Sub 20 hoje vai passar no SporTV.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o confronto do Sub 20 do Brasileirão nesta terça-feira será transmitido ao vivo somente no canal do SporTV.

Se preferir online, o torcedor deve acessar o Globo Play, serviço de streaming por assinatura. A plataforma está disponível através do aplicativo pelo celular, Android ou iOS, computador, tablet ou smart TV. Se preferir, também pode ver através do Canais Globo.

Informações do Jogo do Corinthians Sub 20 hoje:

Data: 21/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: CT Alvorada

Arbitragem: Jonathan Giovanella Vivian

Onde assistir jogo do Corinthians Sub 20 hoje: SporTV e Globo Play

Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores 2022: tudo sobre as oitavas

Internacional e Corinthians no Brasileirão Sub 20

Com três pontos, o Internacional vem na terceira posição depois de vencer o RB Bragantino no último fim de semana, na rodada de abertura do Brasileirão do Sub-20 na temporada. Por 2×1, jogando fora de casa, o elenco gaúcho quer a segunda vitória para se consagrar e brigar pela liderança.

Do outro lado, o Corinthians foi derrotado pelo Athletico Paranaense na rodada de estreia do Brasileirão Sub 20 e, por isso, vê a partida desta terça-feira como a grande oportunidade para subir na classificação e, então, brigar pelas primeiras posições.

Escalações:

Escalação do Internacional: Anthoni; Vinicius Rangel, Lukayan, Thauan Lara, Matheus; Matteo, Gustavo, Dias, João Pedro; Allison e Jhonathan

Escalação do Corinthians: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo, Vitor Meer; Zé Vitor, Pedrinho, Guilherme Biro, Kayke Ferrari; Breno Bidon e Arthur Sousa.

Classificação do Brasileirão Sub 20 atualizada

Com três pontos de vantagem, o Vasco se mantém na liderança do grupo B do Campeonato Brasileiro na Sub 20, torneio que reúne as equipes de categoria de base.

O Internacional vem na segunda posição com vantagem no saldo de gols, empatado com Grêmio, Santos, Fluminense e Atlhetico Paranaense. O Corinthians, entretanto, ainda não pontuou na competição.

Acompanhe a classificação e saiba onde todos os times estão.