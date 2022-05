Jogo do Corinthians x São Paulo hoje onde vai passar ao vivo e horário

Clássico paulista será realizado neste domingo, 22 de maio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro; somente a torcida do Corinthians estará presenta

Tem clássico paulista hoje! Corinthians e São Paulo protagonizam neste domingo, 22 de maio, o embate pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a partir das 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista. A seguir, descubra onde o jogo do Corinthians x São Paulo hoje vai passar ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x São Paulo hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Corinthians x São Paulo hoje ao vivo vai ser na Globo e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão na TV aberta, o canal da Globo exibirá o clássico paulista de graça ao vivo menos para os estados de RJ, ES, CE e PI. A narração vai ser de Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar online, o torcedor deve acessar os aplicativos para celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Para assistir online e de graça, o Globo Play oferece a página “Agora na TV” com transmissão ao vivo da Globo para todos os estados.

Informações do jogo Corinthians x São Paulo hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

+ Últimos jogos entre São Paulo x Corinthians: quem tem vantagem?

Corinthians e São Paulo no Brasileirão

Depois de empatar com o Boca Juniors no meio da semana, o Corinthians concentra-se no clássico paulista deste domingo no Campeonato Brasileiro. Líder com 13 pontos, tem a vantagem de um ponto diante do vice-colocado, o Atlético, buscando a vitória para continuar na ponta da tabela em busca do título ao fim da temporada.

Do outro lado, o São Paulo também mostra um bom início de campanha. Em terceiro lugar no Brasileirão com 11 pontos, o tricolor pode assumir a liderança se vencer o adversário neste domingo e o Atlético Mineiro perder também na rodada. No meio da semana, o grupo de Rogério Ceni se classificou para a Sul-Americana de maneira antecipada.

Escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Melo, Raul Bicalho, Gil, Rafael Ramos; Maycon, Gustavo Mantuan, Du Queiroz; Willian, Renato Augusto e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Escalação do São Paulo: Jandrei (Thiago); Rafinha, Léo Pele, Arboleda, Reinaldo; Pablo Maia, Alisson, Patrick, Igor Gomes; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Último jogo de Corinthians x São Paulo

Pela semifinal do Paulistão, as equipes de Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela última vez. A partida foi realizada em 27 de março de 2022, na temporada atual.

Por 2 x 1, o tricolor levou a melhor com gols de Wellington e Alisson, enquanto Jô descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.