Jogo do Cruzeiro hoje ao vivo onde assistir e horário da Série B (22/05)

O Cruzeiro busca os três pontos neste domingo, 22 de maio, para se manter na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro neste início de temporada. O elenco azul recebe o Sampaio Corrêa a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada. A seguir, o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo saiba onde assistir.

Jogo do Cruzeiro hoje ao vivo onde assistir?

O jogo do Cruzeiro hoje ao vivo vai ser transmitido no Premeire, pay-per-view, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Série B do Brasileirão, o Premiere exibe para todos os estados do Brasil o jogo deste domingo. Para assistir ao vivo, o torcedor pode sintonizar o canal através das operadoras de TV por assinatura ou de maneira online, através da plataforma.

Pelo celular, smart TV, tablet ou computador, o Premiere está disponível para transmissão ao vivo.

Informações do jogo Cruzeiro x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro e Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

Disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido, o Cruzeiro vem mostrando bons resultados neste início de temporada. Líder com 16 pontos, o elenco da Raposa possui um ponto a mais do que o segundo colocado Sport, contabilizando cinco vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Se vencer neste domingo, segue na liderança com a vantagem para si.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa aparece na 11ª posição com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e três derrotas neste início de temporada. Depois de quatro rodadas sem vencer, o time maranhense conseguiu o resultado positivo e, dessa maneira, consegue se aproximar do G4 o quanto antes.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Eduardo Brock, Oliveira, José Ivaldo; Marcelinho, Willian, Neto, Rafael Santos; Rafael da Silva, Fernando Canesin e Daniel de Melo. Técnico: Paulo Pezzolano

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus da Silva Duarte, Nilson, Allan Godói, João Victor Nascimento; Eloir Silva Moreira, André, Pimentinha, Rafael Vila, Ygor Catatau; Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Último jogo do Cruzeiro x Sampaio Corrêa

O último encontro entre as equipes de Cruzeiro e Sampaio Corrêa dentro de campo foi em 18 de novembro de 2021, na temporada passada, em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.

Por 1 x 1, os times ficaram no empate e somaram apenas um ponto para cada na rodada. Os gols foram de Maurício e Léo Santos.

Saiba como foi o último jogo entre as equipes.