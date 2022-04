Jogo do Cruzeiro hoje onde assistir ao vivo? Canal e horário (30/04)

A Chapecoense recebe o Cruzeiro neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo.

Na vice-liderança da tabela com sete pontos, a Chape segue quer se manter viva na briga pela liderança custe o que custar. Do outro lado, o Cruzeiro pode chegar até as primeiras posições se ganhar hoje.

Jogo do Cruzeiro hoje onde assistir ao vivo?

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje? O Premiere é quem vai transmitir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view transmite para todos os estados do país o jogo da Série B hoje, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se você tem interesse em assistir aos jogos, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e encontrar os melhores preços para ter a transmissão da plataforma. Assinante GloboPlay pode assistir se obter o Premiere no pacote.

Informações do jogo do Cruzeiro hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Neste início de temporada, a Chapecoense faz uma boa campanha ocupando a segunda posição com oito pontos, contabilizando duas vitórias e dois empates. Por isso, promete buscar os três pontos para continuar brigando pela liderança da competição.

Do outro lado, o Cruzeiro tem bons resultados, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Por isso, deve manter a escalação titular para vencer o jogo de hoje e subir na classificação para se destacar entre as primeiras posições e finalmente buscar o acesso até a elite. Neste mesmo tempo, disputa a terceira fase da Copa do Brasil.

Escalação de Chapecoense x Cruzeiro

Escalação do Chapecoense:​ Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos, Fernando, Betinho, Matheus Bianqui, Lima, Orejuela, Perotti e Maranhão

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Rômulo, Eduardo Brock, Oliveira, Rafael Santos, Willian Oliveira, Neto Moura, Leonardo, Jajá, Luvannor e Rodolfo

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

