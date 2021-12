Jogo do Cuiabá x Fortaleza hoje: onde assistir na TV e online – 06/12

Precisando escapar do rebaixamento, o Cuiabá enfrenta o Fortaleza nesta segunda-feira, 06/12, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima, na Arena Pantanal. O confronto terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba qual a hora e onde assistir o jogo do Cuiabá hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Cuiabá x Fortaleza hoje

O confronto entre Cuiabá e Fortaleza hoje terá transmissão ao vivo do Premiere, serviço de streaming de canais da Rede Globo por assinatura.

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere

Local: Arena Pantanal

Arbitragem: Heber Roberto Lopes (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Escalação de Cuiabá x Fortaleza

O time do Cuiabá busca escapar do rebaixamento para a segunda divisão. Se vencer hoje, está por um passo da permanência na elite.

Do outro lado, o Fortaleza cumpre tabela já que já está classificado para a Libertadores do ano que vem.

Escalação do Cuiabá:

Walter; Uendel, Paulão, Marllon, Empereur; Camilo, Marques, Pepê, Rafael Gava, Max; Jenison

Fora: João Lucas e Clayson

Escalação do Fortaleza:

Boeck; Tinga, Titi, Jussa; Yago Pikachu, Ederson, Matheus Vargas, Felipe, Crispim; Robson, David

Fora: Nenhuma nova baixa

Tabela do Brasileirão 2021

1 Atlético-MG – 84 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 62 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 50 pontos

9 Ceará – 50 pontos

10 Internacional – 48 pontos

11 Atlético-GO – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 Athletico-PR – 45 pontos

14 São Paulo – 45 pontos

15 Bahia– 43 pontos

16 Juventude – 43 pontos

17 Cuiabá – 43 pontos

18 Grêmio – 40 pontos

19 Sport – 34 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

