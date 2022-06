Jogo do Flamengo feminino hoje: onde assistir e horário (20/06)

O jogo do Flamengo feminino hoje vai ser contra o Atlético Mineiro a partir das 20h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira, 20 de junho, o confronto é válido pela décima terceira rodada do Brasileirão Feminino com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Flamengo feminino hoje?

O jogo do Flamengo feminino hoje será transmitido no SporTV.

Somente pela TV fechada, o canal do SporTV é quem vai passar o jogo do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira, disponível para todos os estados do Brasil. Para curtir, o torcedor deve sintonizar o canal no televisor e assim torcer para o time do coração.

Online, o aplicativo do Globo Play é quem vai passar o jogo do Flamengo feminino hoje. Assinantes podem ter acesso ao futebol pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: 20/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Ronei Candido Alves

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: SporTV

Atlético MG e Flamengo no Brasileirão Feminino

Com duas vitórias na sequência do Brasileirão Feminino, o Atlético vem na 7ª posição com 19 pontos, contabilizando cinco vitórias, quatro empates e três derrotas até aqui na temporada. Vencendo o confronto desta segunda-feira, o elenco mineiro sobe duas posições.

O Flamengo, por outro lado, vem logo atrás na tabela de classificação, em 8º lugar com o total de 18 pontos em sua conta. Contabilizando cinco jogos vencidos, três empates e quatro derrotas na competição, o rubro-negro faz de tudo para tentar afastar a má sorte até aqui.

Escalação do Atlético MG: Raíssa; Bárbara Melo, Karol Arcanjo, Cotrim; Katielle, Karol Bermudez, Dayana, Luciana Gómez; Cuesta, Nath Fabem e Soyara. Técnica: Lindsay Camila

Escalação do Flamengo: Gabi Croco; Rayanne, Stella, Cida, Monalisa; Thaisa, Kika, Andressa; Gisseli, Leidiane e Tuane. Técnico: Luis Andrade

Palpite Atlético MG x Flamengo:

Não há favoritos no confronto desta segunda-feira, assim como o elenco masculino, que também se enfrentou neste fim de semana pelo Brasileirão, mas com vitória para o Galo.

O time feminino do Atlético tem o melhor desempenho dentro de campo na temporada, mas o grupo das jogadoras pode esbarrar em um forte Flamengo que, mesmo após a derrota na última partida da competição, irá reforçar o seu futebol da defesa até o ataque.

Por isso, o torcedor deve ficar de olho para não perder nenhum lance.

