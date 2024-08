Jogo é pela 23ª rodada do Brasileirão

Jogo do Flamengo vai passar na Globo? Horário e onde assistir Botafogo x Fla (18/8)

Hoje, dia 18 de agosto, tem jogo do Flamengo contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e tem transmissão pela internet.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Botafogo neste domingo, dia 18 de agosto, te vai passar no Premier. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT.

Escalação

O Botafogo deve escalar John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza e Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Savarino (Luiz Henrique), Almada e Matheus Martins; Tiquinho Soares.

O Flamengo de Tite pode levar a campo Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Arrascaeta (Gerson); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

