Jogo do Galo hoje ao vivo: horário e onde assistir Grêmio x Atlético-MG (29/3)

Neste sábado, 29 de março de 2025, Grêmio e Atlético-MG entram em campo pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo do Galo será disputado na Arena Grêmio, no Rio Grande do Sul, com início marcado para às 18h30 (horário de Brasília).

Transmissão do jogo Grêmio x Atlético-MG

O Premiere transmite o jogo do Galo contra o Grêmio ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Quem vai ser escalado

O Grêmio vem com Tiago Volpi; Igor (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Edenilson (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo.

Já o Galo tem na escalação os jogadores Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rubens (Hulk), Rony e Cuello.

