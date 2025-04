Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x São Paulo ao vivo (06/04/25)

O Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo neste domingo, 6 de abril, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A segunda rodada do Brasileirão é às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

A TV Globo Minas e o Premiere transmitem o jogo do Galo contra o São Paulo ao vivo para todo o Brasil, a partir das 16h.

A transmissão do jogo terá o comando do narrador Luis Roberto para paulistas, mineiros e mais 13 estados, além do Distrito Federal, com os comentários de Fabio Junior e Ricardinho. No Premiere, a exibição do confronto para todo o país fica a cargo de Dandan Pereira, Alexandre Lozetti e Richarlyson – que curiosamente atuou e fez história nos dois clubes.

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

A TV Globo exibe o jogo do Galo para São Paulo (exceto São José dos Campos e Taubaté), Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Pará e Distrito Federal.

