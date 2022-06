Jogo do Grêmio hoje ao vivo: onde vai passar e horário (23/06)

Nesta quinta-feira (22/06), o jogo do Grêmio hoje ao vivo vai ser contra o CSA, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão na TV e online. O jogo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela décima quarta rodada da Série B do Brasileirão. Saiba onde assistir ao jogo do Grêmio hoje ao vivo a seguir.

O time alagoano empatou sem gols com o Guarani no fim de semana, enquanto o Tricolor Gaúcho venceu o Sampaio Corrêa em casa no sábado.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo?

O Jogo do Grêmio hoje x CSA vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view, às 21h30 (Horário de Brasília. Além de assistir pela televisão, você também pode encontrar o Premiere no aplicativo para celular, computador, tablet ou na smart TV. O pacote de canais só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra.

O CSA atingiu a marca de quatro rodadas sem vencer na Série B. Ocupando a 16ª posição com 14 pontos, o time alagoano pode chegar até a zona de rebaixamento se perder mais um jogo e, com isso, correr o risco de seguir para a segunda divisão do Brasileirão. Com apenas duas vitórias, o elenco tem também oito empates e três derrotas dentro e fora de casa.

Na Copa do Brasil, o time venceu o Atlético da Bahia e o Paysandu na primeira e segunda fase, mas perdeu para o América Mineiro na terceira.

O Grêmio, por outro lado, faz uma campanha muito boa. Em 4º lugar com 21 pontos, o grupo de Roger Machado contabiliza cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Além disso, está invicto por sete jogos até o momento na Série B, o que significa que é favorito para garantir o acesso.

Na Copa do Brasil, o tricolor caiu na primeira fase para o Mirassol.

Rodada da Série B do Brasileirão

Dezoito times entram em campo pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com nove jogos pelo fim de semana.

O jogo do Ituano e Cruzeiro foi adiado por conta da Copa do Brasil. A partida vai acontecer terça-feira, 5 de julho, no Estádio Novelli Junior, no interior do estado paulista.

Todos os duelos tem transmissão ao vivo pela TV e também online através dos aplicativos e pay-per-view Dessa maneira, confira os jogos de hoje e da rodada completa do Brasileirão.

Chapecoense 1 x 2 CRB

CSA x Grêmio – 21h30 – Premiere

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 21h30 – Premiere

Vasco x Operário – Sexta-feira, 24/06 às 19h

Londrina x Guarani – Sexta-feira, 24/06 às 19h

Criciúma x Vila Nova – Sábado, 25/06 às 11h

Bahia x Novorizontino – Sábado, 25/06 às 16h

Sport x Brusque – Sábado, 25/06 às 19h

Tombense x Náutico – Domingo, 26/06 às 11h