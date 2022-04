Confira o horário do jogo do Grêmio hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Grêmio x Guarani Equipe enfrenta o Guarani pela terceira rodada do Brasileirão Série B nesta quinta-feira

Jogo do Grêmio hoje horário ao vivo na Série B e transmissão (21/04)

Nesta quinta-feira, o Grêmio recebe o Guarani pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na temporada 2022. Para não perder nenhum lance da partida, confira o jogo do Grêmio hoje horário e onde assistir ao vivo.

Jogo do Grêmio hoje horário ao vivo

O horário do jogo do Grêmio hoje vai ser às 16h30, pelo horário de Brasília, na Série B do Brasileirão.

A partida entre Grêmio e Guarani nesta quinta-feira, 21 de abril de 2022, é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

As duas equipes buscam a primeira vitória na temporada, já que apenas empataram e perdem os desafios que encontraram no início do campeonato na segunda divisão.

A Série B é disputada em 38 rodada, em dois turnos onde os quatro melhores colocados garantem o acesso para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão.

Informações do horário do jogo do Grêmio hoje

Horas: 16h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view do Premiere é o único modo de se assistir ao jogo do Brasileirão hoje. Através da TV por assinatura, o torcedor pode acompanhar a partida desta quinta-feira, 21 de abril, na terceira rodada.

A plataforma está disponível como canal para operadoras de TV, ou seja, para os assinantes de todo o Brasil com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Alexandre Lozetti, Richarlyson e Fernanda Colombo.

Para quem não tem TV paga, a opção é tornar-se assinante para acompanhar pelo aplicativo. Basta acessar o site oficial da plataforma (www.premiere.globo.com) e, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90, ser também membro da plataforma.

Relembre como foi a conquista do Gauchão do Grêmio.

Grêmio na Série B do Brasileirão

Pela terceira vez em sua história, o Grêmio está na Série B do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento não surpreendeu os torcedores, já que o elenco deixou a desejar em campo durante toda a temporada passada.

Agora, o time gaúcho vai fazer de tudo para conseguir o acesso de volta para a elite do futebol brasileiro. Porém, o início de temporada do grupo não é o que espera o torcedor.

Na rodada de abertura, o Grêmio empatou com a Ponte Preta sem gols. Na segunda rodada, foi derrotado pela Chapecoense em casa. Agora, novamente em casa, terá a oportunidade de buscar a primeira vitória na competição.

Neste momento, o Tricolor está em 17º lugar com apenas um ponto, ocupando a zona de rebaixamento.

