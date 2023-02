Jogo do Palmeiras feminino hoje: onde assistir DE GRAÇA o Brasileirão (26/02)

O Palmeiras estreia neste domingo (26) na nova temporada do Campeonato Brasileiro Feminino. O elenco alviverde enfrenta o Real Ariquemes no Allianz Parque, capital paulista, a partir das 11h (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras feminino hoje é válido pela primeira rodada, onde quem vencer vai lutar na parte de cima da tabela.

O Campeonato Brasileiro Feminino tem quatro fases: a primeira, quartas de final, semifinal e a final.

São dezesseis equipes jogando na primeira etapa em turno único, realizada em 15 rodadas. Os oito melhores da classificação avançam para as quartas de final.

Todos os ciclos do mata-mata são disputados em ida e volta. Depois, os ganhadores vão para a semifinal e, por fim, a decisão.

Onde assistir jogo do Palmeiras feminino hoje

O jogo do Palmeiras feminino hoje vai passar na TV Palmeiras no Youtube às 11h. A transmissão é de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

Como o embate do Brasileiro Feminino neste domingo não tem transmissão em nenhum canal de TV, o alviverde tomou a responsabilidade de exibir com imagens e narração própria o duelo entre Palmeiras e Real Ariquemes no canal do Youtube.

É de graça para assistir. O torcedor não precisa se inscrever ou pagar nada por isso. Dá para curtir no computador, através do site, ou nos aplicativos para smartv, celular e tablet.

Horário : 11h (horário de Brasília)

: 11h (horário de Brasília) Local : Allianz Parque

: Allianz Parque Onde assistir: Youtube

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Palmeiras e Real Ariquemes hoje é Fernanda dos Santos Ignacio de Souza. A escala de arbitragem foi definida pela CBF.

As assistentes vão ser Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin Esteves, com Pablo Rodrigo Soares de Oliveira sendo o quarto árbitro da escala.

Renato de Carlos será o analista de campo. Lembrando que não tem VAR, árbitro de vídeo.

Primeira rodada do Brasileirão Feminino

Além do jogo do Palmeiras e Ariquemes hoje, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino traz outros embates neste fim de semana.

Sexta-feira, 24/02:

Santos 3 x 0 Flamengo

Sábado, 25/02:

Internacional 2 x1 Athletico PR

Corinthians 14 x 0 Ceará

São Paulo 1 x 1 Bahia

Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

Domingo, 26/02:

Palmeias x Real Ariquemes - 11h (Horário de Brasília)

Avaí x Real Ariquemes - 15h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Atlético MG x Ferroviária - 20h (Horário de Brasília)

