Jogo do Vasco hoje onde vai passar na Série B e horário ao vivo (19/05)

Buscando a liderança da Série B do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Guarani nesta quinta-feira, 19 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela oitava rodada da temporada. Sobre o jogo do Vasco hoje, saiba onde vai passar ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo vai ser no Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. Com transmissão exclusiva da Série B, o pay-per-view está disponível no formato de canais apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor deve sintonizar o canal se possui na programação o serviço.

Outra opção é acompanhar de maneira online, através dos aplicativos para celular, tablets, computadores e também na smart TV. Assinante GloboPlay também tem acesso direto.

Informações do jogo do Vasco hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere

Guarani e Vasco na Série B do Brasileirão

Com apenas 7 pontos, o Guarani é o primeiro colocado da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro em 17º lugar. A equipe paulista vem em busca dos três pontos nesta quinta-feira para escapar da degola e consequentemente melhorar o desempenho dentro de campo.

Do outro lado, o Vasco ainda não perdeu nesta edição da Série B. Em 4º lugar com 13 pontos, o grupo carioca tem a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança se vencer o jogo desta quinta-feira. Para alcançar a ponta da tabela, o Vasco tem que passar a diferença de saldo de gols com o Cruzeiro.

Escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; Derlan, Matheus Pereira de Souza, Ronaldo Alves, Ramon; Silas, Madison, Júlio César, Giovanni Augusto, Bruno José; Careca. Técnico: Ben-Hur

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Andrey Santso, Yuri, Figueiredo, Nenê; Gabriel Pec e Raniel. Técnico: Zé Ricardo

Último jogo do Guarani x Vasco

A última vez que as equipes de Vasco e Guarani se enfrentaram aconteceu em 04 de novembro de 2021, pela temporada passada, em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Por 1 x 0, a equipe do Guarani levou a melhor com gol de Pablo Diogo.

Saiba como foi o último jogo entre os times.