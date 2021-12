São Paulo e Juventude hoje ao vivo: horário e onde assistir – 06/12

São Paulo e Juventude se enfrentam hoje, segunda-feira, 06/12, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio do Morumbi, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba qual a hora do jogo ao vivo.

São Paulo e juventude hoje ao vivo

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local da partida: Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Braulio da Silva Machado – SC

Assistentes: Éder Alexandre – SC e Thiaggo Americano Labes – SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira – SC

Provável escalação do São Paulo e Juventude

Na 14ª posição na tabela, o São Paulo soma 45 pontos. Já o Juventude tem 43 pontos e está logo atrás, no 16º lugar. Para ficar longe da zona de rebaixamento, a escalação do jogo de hoje é a seguinte:

Provável escalação do São Paulo: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. Desfalques: William e Luan (lesionados).

Provável escalação do Juventude: Douglas Friedrich; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno. Técnico: Jair Ventura.

Tabela do Brasileirão

1 Atlético-MG – 81 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 62 pontos

4 Corinthians – 56 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 49 pontos

9 Ceará – 49 pontos

10 Internacional – 48 pontos

11 Atlético-GO – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 Athletico-PR – 45 pontos

14 São Paulo – 45 pontos

15 Juventude – 43 pontos

16 Cuiabá – 43 pontos

17 Bahia – 40 pontos

18 Grêmio – 39 pontos

19 Sport – 34 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

