Jogos da primeira rodada do Brasileirão 2025 e onde assistir

A primeira rodada do Brasileirão 2025 começa neste sábado, 29 de março, com seis jogos em horários alternados. Vinte times disputam a primeira divisão do futebol brasileiro e a todas as partidas terão transmissão ao vivo.

Primeira rodada do Brasileirão Série A 2025

Confira a tabela completa com todos os jogos da primeira rodada.

Sábado, 29 de março

São Paulo x Sport – 18h30 (Horário de Brasília)

MorumBIS

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro x Mirassol – 18h30 (Horário de Brasília)

Mineirão

Onde assistir: Prime Video

Juventude x Vitória – 18h30 (Horário de Brasília)

Alfredo Jaconi

Onde assistir: Premiere

Fortaleza x Fluminense – 18h30 (Horário de Brasília)

Castelão

Onde assistir: Premiere

Grêmio x Atlético-MG – 18h30 (Horário de Brasília)

Arena do Grêmio

Onde assistir: Premiere

Flamengo x Internacional – 21h (Horário de Brasília)

Maracanã

Onde assistir: Sportv e Premiere

Domingo, 30 de março

Palmeiras x Botafogo – 16h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: Globo e Premiere

Vasco x Santos – 18h30 (Horário de Brasília)

São Januário

Onde assistir: Premiere, CazeTV e Record

Bahia x Corinthians – 20h (Horário de Brasília)

Arena Fonte Nova

Onde assistir: Sportv e Premiere

Como é o Brasileirão de 2025?

O Campeonato Brasileiro é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Vão jogar a primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.

Onde assistir os jogos?

Os jogos da Série A do Brasileirão serão transmitidos na Globo, na TV aberta, e nos canais SporTV e Premiere em operadoras de TV por assinatura. Quem é assinante da plataforma de streaming GloboPlay pode acompanhar os três canais ao vivo pela internet.

A Globo promete exibir duas ou três partidas por rodada na TV aberta em diferentes estados sempre às quartas e aos domingo. Já os canais SporTV e Premiere vão transmitir mais duelos ao vivo para quem tem a TV fechada.

O streaming GloboPlay está disponível no site (globoplay.globo.com) ou nos aplicativos em dispositivos móveis com acesso a internet.

Acompanhe o Brasileirão no DCI.