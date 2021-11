Jogos do Brasileirão hoje: horários e transmissões (18/11)

O Campeonato Brasileiro apresenta dois jogos do Brasileirão hoje, 18 de novembro de 2021. Será uma partida válida pela elite do futebol nacional, mas outra pela Série B. Em reta final de temporada, os dois confrontos possuem algo em comum: envolvem equipes da parte de baixo da tabela. Saiba então onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos do Brasileirão de hoje?

Nesta quinta-feira, 18 de novembro, a primeira divisão do futebol brasileiro encerra sua 33ª rodada. Às 21 horas, Bahia e Sport fazem o duelo direto do Z-4, na Arena Pernambuco. Quem também entra em campo são as equipes do Sampaio Corrêa e Cruzeiro na abertura da 37ª rodada da Série B, no Estádio Castelão.

Brasileirão Série A 2021

Com o Sport em 19º, com 30 pontos, e o Bahia em 16º, com 36, a vitória nos jogos do Brasileirão hoje possui grande peso para ambos. De um lado, o Leão pode chegar aos 33, subir na tabela e tentar se aproximar de sair da degola. Enquanto para o Tricolor, o triunfo afasta a equipe da zona do rebaixamento.

Sport x Bahia – Arena Pernambuco, às 21h (Premiere)

Brasileirão Série B 2021

O confronto entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro abre a 37ª e penúltima rodada da Série B 2021. Com 46 pontos cada, as duas equipes possuem chances mínimas de rebaixamento e uma vitória nos jogos do Brasileirão hoje, 18, garante a permanência do vencedor na Série B. A partida ocorre no Estádio Castelão, às 21h.

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Estádio Castelão (MA), às 21h (SporTV e Premiere)

CONFIRA QUAIS SÃO TODOS OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Onde assistir aos jogos do Brasileiro hoje?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis pelos jogos das duas principais divisões do futebol brasileiro. Saiba então como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.