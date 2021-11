Saiba quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir – (14/11)

O tradicional domingo do futebol brasileiro será agitado com confrontos por duas divisões da competição nacional. Em sua reta final, a Série A e B do Brasileirão realiza jogos hoje decisivos para a sequência do campeonato. Saiba então quais os confrontos e onde assistir ao vivo os duelos deste domingo, 14.

Quais os jogos do Brasileirão de hoje?

Neste domingo, 14 de novembro de 2021, a primeira e segunda divisão do futebol nacional realizam partidas importantes pela reta final das competições. Todos os confrontos terão transmissão ao vivo da TV fechada e podem ser acompanhados em tempo real.

Brasileirão Série A

A elite do futebol brasileiro realiza quatro jogos do Brasileirão hoje. Às 16 horas, o São Paulo recebe o Flamengo, em partida transmitida na TV aberta. Já às 18h15, Fluminense e Palmeiras se enfrentam com transmissão exclusiva do Premiere. Por fim, Ceará x Sport e Chapecoense x Juventude jogam às 19h.

São Paulo x Flamengo – 16h – Globo e Premiere

Fluminense x Palmeiras – 18h15 – Premiere

Ceará x Sport – 19h – Premiere

Chapecoense x Juventude – 19h – Premiere

Brasileirão Série B

Por outro lado, a segunda divisão do futebol brasileiro realiza duas partidas neste domingo, 14. Entre os jogos do Brasileirão hoje da Série B, o Coritiba recebe o Brasil de Pelotas às 18h15, pela 36ª rodada, com transmissão da TV fechada. Já às 19h, é a vez de Vitória e Cruzeiro jogarem, pela última partida da divisão no dia.

Coritiba x Brasil de Pelotas – 18h15 – SporTV 2 e Premiere

Vitória x Cruzeiro – 19h – SporTV e Premiere

Como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões. Saiba como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

SAIBA QUAIS SÃO TODOS OS JOGOS DE HOJE