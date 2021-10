Jogos do Brasileirão hoje: quem joga neste domingo – 17/10

O tradicional domingo de futebol será agitado pelos campos do país. Hoje,17 de outubro de 2021, três divisões do Brasileirão realizam jogos. Com o fim da temporada próxima, cada partida é uma final para diversas equipes e a briga pelo título e rebaixamento seguem disputadas. Confira então quais são os confrontos deste domingo.

VEJA TODOS OS JOGOS DE HOJE

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Hoje, 17 de outubro, três divisões do Brasileirão realizam jogos pelo campeonato. As partidas são válidas pela Série A, C e D, e a segunda divisão é a única a não contar com duelos. Todos os embates possuem transmissão ao vivo na tv aberta, outros na fechada e algumns no pay-per-view, para que o torcedor consiga acompanha-los de onde estiver.

Brasileirão Série A

A principal divisão do futebol nacional terá um dia recheado de partidas. Isso porque, 14 times entram em campo para realizar os jogos do Brasileirão Série A de hoje. Serão sete embates para o torcedor, sendo que a Rede Globo transmite dois na tv aberta, a depender da região. Os demais podem ser acompanhados no Premiere.

Athletico-PR x Fluminense – 16h – Globo (RJ, ES, SE, PB, RN, PI) e PPV Furacão

Palmeiras x Internacional – 16h – Globo e Premiere

- PUBLICIDADE -

Ceará x Bragantino – 18h15 – Premiere

Grêmio x Juventude – 18h15 – Premiere

Atlético-GO x Atlético-MG – 18h15 – SporTV (Menos GO) e Premiere

Sport x Santos – 20h30 – Premiere

Flamengo x Cuiabá – 20h30 – SporTV (Menos RJ) e Premiere

Brasileirão Série C

Na disputa pelo acesso à segunda divisão do futebol nacional, apenas duas equipes realizam jogos do Brasileirão hoje pela terceirona. Manaus e Ypiranga se enfrentam pelo quadrangular final, com transmissão ao vivo na plataforma streaming do DAZN.

Manaus x Ypiranga – 16h – DAZN

Brasileirão Série D

A quarta e última divisão do futebol brasileiro profissional também terá confrontos neste domingo. Dois jogos ocorrem pelo Brasileirão da Série D hoje e o torcedor poderá assistir os embates na TV Brasil ou então pela CBF TV, que exibe as partidas através da plataforma do Eleven Sports.

Ferroviária x Atlético-CE – 15h – TV Brasil e Eleven Sports / CBF TV

ABC x Caxias – 17h30 – TV Brasil e Eleven Sports / CBF TV

- PUBLICIDADE -

Brasileirão Sub-20

Por fim, hoje também será dia de jogos pelo Brasileirão Sub-20. Às 16h, Botafogo e Atlético MG jogam pela categoria e o embate será transmitido também pela Eleven Sports, mas além do canal aberto da Band.

Botafogo x Atlético-MG – 16h – Band e Eleven Sports / CBF TV

Como assistir os jogos do Brasileirão hoje ao vivo?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje entre as três divisões do Campeonato Brasileiro diferentes opções estão disponíveis. O SporTV e Premiere detém os direitos de transmissão da Série A e B, enquanto a Série C você tem acesso pelo serviço de streaming DAZN.

Por fim, a Série D você assiste pela TV Brasil e também no Eleven Sports.